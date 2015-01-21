Вместо концовки к событиям в Гюмри - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 21 января состоялись похороны раненого российским военнослужащим Валерием Пермяковым 6-месячного мальчика.

Напомним, что 12 января российский военнослужащий Валерий Пермяков застрелил в Гюмри 6 членов одной семьи, один из которых 2-летний ребенок, и ранил 6-месячного мальчика.

Учитывая случившееся, можно предположить, что ажиотаж вокруг события постепенно спадает. Это подтверждают и распространяемые относительно события информации.

Вчера председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в связи с данным вопросом посетил Ереван и встретился с президентом страны Сержем Саргсяном.

А.Бастрыкин сказал, что суд В.Пермякова будет открытым и пройдет он в Армении: "Это станет образцом попытки сторон провести справедливый суд".

По его словам, российская сторона пришла с армянскими коллегами к обоюдному согласию.

Позвонив спустя 5 дней после событий армянскому коллеге, президент России Владимир Путин высказал сожаление по поводу случившегося и выразил соболезнования.

После протестов вокруг происшедшего процесса министр иностранных дел России также позвонил армянскому коллеге и выразил соболезнование.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, на посвященной итогам 2014 года пресс-конференции российский дипломат заявил о недопустимости политизации события в Гюмри: "Ереван и силы вне Армении пытаются политизировать это событие".

Касаясь инцидента, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что его страна во всех случаях продолжит и укрепит дружбу и стратегическое союзничество с Россией.

Подобные дополняющие друг друга заявления российских и армянских официальных лиц дают основание предполагать, что данный скандал начал утихать.

Одним из подтверждающих это фактов является ситуация в Гюмри. Доказательством может послужить сокращение числа полицейских, дежурящих в квартале города, где в основном живут русские. Русское население Гюмри защищает позицию армян и желает наказания Пермякова.

"Нельзя портить отношения между двумя странами из-за поступка какого-то глупого человека", - отмечают армянские СМИ, приводя слова проживающих в Гюмри русских.

Москва также принимает определенные шаги по поводу военной базы в Гюмри. Вчера распространилась информация о возможном формировании с весны 2016 года личного состава российской военной базы №102 из служащих по контракту военнослужащих.

В информации отмечается, что последний несущий на базе военную службу призывник покинет ее весной 2016 года.

Отмечается, что это было принято еще в прошлом году, задолго до событий в Гюмри.

В качестве примера было приведено начало с декабря 2014 года в расположенной в Таджикистане российской военной базе №201 формирования личного состава из служащих по контракту военнослужащих.

Наказание В.Пермякова не является основным вопросом, так как факты убийства российскими военнослужащими армян в Гюмри были и ранее и они понесли наказание.

В 1999 году служащие в Армении российские военнослужащие Денис Попов и Александр Каменев открыли огонь вблизи городского рынка. В результате погибли 2, были ранены 10 человек.

Суд Гюмри приговорил А.Каменева к 15-ти, а Д.Попова - 14 годам лишения свободы.

После двух лет тюремного заключения в Армении Д.Попов и после 11 лет тюрьмы А.Каменев были возвращены российской стороне. Где провел оставшуюся часть заключения Д.Попов неизвестно. Как отмечают армянские СМИ, он является родственником одного из высокопоставленных чиновников РФ.

По российским законам В.Пермякова может ждать самое тяжкое наказание. Не исключается, что после нескольких лет тюрьмы в Армении он будет экстрадирован в Россию.

Таким образом, исходя из происшедших 12 января в Гюмри событий, можно прийти к следующему заключению:

Сделав заявление об осуждении В.Пермякова в его стране, Россия допустила поспешность.

Возникший вокруг вопроса скандал показал, что армяне поддерживают вывод российской военной базы из Гюмри.

Среди политических, общественных и научных людей России армянам и Армении показали место, которого они достойны.

Мир в очередной раз убедился, что Армения является форпостом (вассалом) России.