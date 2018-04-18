Серж Саргсян стал премьером: преступления Армении продолжаются - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Ереване проходит акция протеста. Некоторые мировые СМИ называют это "движением сторонников майдана". Разумеется, если рассматривать видимую сторону происходящего в Армении, можно сделать подобный вывод. С таким выводом даже можно предположить, что в стране идет борьба между Западом и Россией. Однако если учитывать, что граждане бывшего СССР вышли из одной политико-социальной среды, мы можем предположить, что в Армении не происходит ничего необычного. В этой стране все важные государственные посты, начиная с президентского, находятся под контролем Москвы. Кстати, в Украине основные государственные посты контролировали прокремлевские лица. С этой точки зрения прошедший 5 лет назад в Украине "майдан" в первую очередь стал импульсом для освобождения государственной структуры от прорусских. Аннексия Крыма, события на востоке Украины – препятствия для освобождения от зависимости или управления Москвой, либо горькие последствия этого процесса. Развитие такого же процесса в Армении не кажется убедительным.

Для этого рассмотрим условную оппозицию и правительство Армении. Серж Саргсян однозначно ставленник и человек Кремля. Это подтверждает и его жизненный путь. То есть в нынешний запутанный момент для России нет никого надежнее Сержа Саргсяна. Для того чтобы довести до такого уровня кого-то нового, у Москвы нет ни времени, ни возможности.

В одном из интервью, который на днях дал министр иностранных дел России Сергей Лавров, он сказал: "Мы никому не отдадим Армению".

То есть Серж Саргсян будет избран премьер-министром Армении. Это заказ Москвы политической элите Армении. Все остальное, как говорится, попытки под видом перемен. Потому что, хоть и повторимся, Армению создали не армяне, это даже не их земля. Поэтому создавшие это государство назначают тех, кто будет там у власти. Эта страна находится под непосредственным контролем и руководством России. Поэтому Москва не позволит, чтобы в Ереване инициатива перешла в чужие руки.

Тем не менее, с 11 апреля в Армении началось шествие протеста против премьерства Сержа Саргсяна. Эта акция завершилась 13 апреля в Ереване проведением беспрерывного митинга. Почти пять дней в столице Армении длится акция протеста. Дело дошло даже до столкновения между протестующими и полицией. 17 апреля на центральном проспекте Еревана были размещены танки и бронетехника, дороги огорожены колючей проволокой. На фоне всего этого недовольства правящая Республиканская партия Армении и партия "Дашнакцутюн" официально выдвинули на пост премьер-министра кандидатуру Сержа Саргсяна. 17 апреля парламент, игнорируя протест, утвердил его кандидатуру.

Кому в таком случае нужно было это шоу с протестом? При том, что в стране время от времени проводятся такие безрезультатные акции.

Например, в октябре прошлого года оппозиция представила парламенту законопроект о выходе Армении из Евразийского экономического союза. Хотя до этого Комиссия по внешним связям верховного законодательного органа Армении рассмотрела документ и вынесла отрицательное заключение. Однако в парламенте законопроект о выходе страны из Евразийского экономического союза был рассмотрен, но не принят.

Вместе с тем, вовсе не исключается, что в Армении есть желающие выйти из-под влияния Москвы и Кремль осведомлен об этом. Поэтому Россия "кормит" Сержем Саргсяном армянскую общественность, заставляя принять его кнутом или пряником. Акция протеста против него в марте 2008 года была также кроваво подавлена. 19 февраля того года были проведены президентские выборы. Кандидатом от оппозиции был первый президент Армении Левон Тер-Петросян. Оппозиция утверждала, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу Сержа Саргсяна.

В результате массовых акций протеста того времени погибли 1 военнослужащий, 7 мирных жителей, некоторые пропали без вести, 230 человек получили ранения. Акция началась 20 февраля и продлилась 10 дней. Тер-Петросян призвал своих сторонников прекратить акцию. После этого акция была завершена. В 2013 году Серж Саргсян был переизбран президентом. В 2015 году в Армении вновь провели длительную акцию протеста против подорожания цены на электроэнергию. Она была и против правления Сержа Саргсяна. В тех акциях скандировали антироссийские лозунги, требовали отставки президента. Эта акция также завершилась безрезультатно после вмешательства в события Москвы.

Затишье продлилось до апреля 2017 года. На тех парламентских выборах вновь выиграла поддерживаемая Москвой Республиканская партия Сержа Саргсяна. На пост премьер-министра был приведен представитель российского "Газпрома" в Армении Карен Карапетян. Предполагалось, что Москва заменит Сержа на Карена. Но этого не произошло. Выглядит так, что Карапетян согласен занимать второй пост в правительстве. Поэтому можно предположить, что Карен Карапетян - запасной игрок России.

Сейчас в Армении в лице Никола Пашиняна формируется новая оппозиция и ее лидер. Серж Саргсян за два дня до известного заседания парламента прокомментировал в интервью вопрос избрания премьер-министра, сказав: "В Армении не происходит смена власти, меняется форма правления". На деле он подчеркнул уверенность в избрании премьер-министром. Ведь правление и срок полномочий Сержа Саргсяна истекли 9 апреля. Значит, могло сформироваться новое правительство. Он же, став премьер-министром, продлил срок своего правления. Фундамент этого был заложен на прошлогодних парламентских выборах.

За правящую Республиканскую партию отдали голоса 49,12% (770 441 голос) избирателей, блок "Царукян" - 27,32%(428 836), блок "Выход" - 7,77% (122 065), партию "Дашнакцутюн" - 6,57%(103 048), партию "Армянское возрождение" - 3,71% (58 265), блок "Оганян-Раффи-Осканян" - 2,7% (32 508), блок "Народная партия Армении (Конгресс - НПА)" - 1,65% (25 950), партию "Свободные демократы" - 0,94% (14 739), Коммунистическую партию Армении - 0,75% (11 741).

Так, из 105 мест в парламенте 65 заняла власть: 58 мест у республиканцев, 7 – у дашнаков. На долю считающихся оппозиционными сил пришлось 40 мест. Из них 9 мест у возглавляемого Николом Пашиняном блока "Выход", 31 – у партии "Процветающая Армения".

В связи с тем, что в этот раз голосование прошло не на проспекте, а в парламенте, Серж Саргсян был избран премьер-министром Армении. Однако вдень истечения срока его полномочий руководитель армянского офиса Хельсинской Гражданской Ассамблеи Артур Сакунц обратился к генпрокурору страны и директору Службы национальной безопасности для возбуждения уголовного дела в отношении экс-президента страны Сержа Саргсяна. Он обвинил бывшего главу государства в 10-ти различных преступлениях.

А.Сакунц заявил, что 1 марта 2008 года против мирных демонстрантов было незаконно применено оружие, в результате чего были убиты десятки невинных граждан Армении: "До сих пор тем убийствам не дана политическая оценка, и никто не привлечен к уголовной ответственности".

Председатель Ассамблеи подчеркнул, что за последние 10 лет внешний долг Армении вырос с 1,5 млрд долларов до 7 млрд долларов:

"30% населения страны обнищали. По официальным данным, 350 тыс. граждан Армении покинули страну безвозвратно. Коррупция приняла в стране системный характер. Результаты президентских выборов в 2008 и 2013 годах, парламентских выборов в 2012 и 2017 были сфальсифицированы"”

Он подчеркнул, что в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе в боях между азербайджанской и армянской армиями погибло большое число армянских военнослужащих:

"Саргсян как президент несет ответственность за эти потери. Он не обеспечил расследование ни по одному из этих фактов".

Таким образом, требования Артура Сакунца и его единомышленников в Армении еще 5 лет останутся безответными. В течение еще 5 лет будут замалчиваться преступления, совершенные этой страной под руководством Сержа Саргсяна. Это также значит, что еще 5 лет будут создаваться условия и возможности для того, чтобы Нагорный Карабах оставался под оккупацией.

Вернемся к ответу на вопрос. Этим шоу с протестом армяне заявляют о любви к Европе, желании интегрировать в Евросоюз. В таком случае можно предположить, что в Армении пророссийская власть застряла на месте, и начинает образовываться прозападная оппозиция. Однако недавние события позволяют говорить, что в Армении обе эти силы работают по указке Москвы. Не исключено, что эти линии соединяются за кулисами, либо же в Кремле. После вызова в Москву протестующего против результатов президентских выборов в Армении в 2013 году Раффи Ованнисяна все акции протеста прекратились. Хотя и он считался прозападным политиком. Не исключено, что Никола Пашиняна ждет та же участь. Однако на сцену выводят нового "проевропейского оппозиционера". Исходя из происходящего на акциях протеста, их итогов, можно предполагать, что оппозицию в Армении будет финансировать Европа.