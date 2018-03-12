Report: На этой неделе ожидается колебание курса доллар-евро

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Завтра будут опубликованы данные по инфляции США, а 15 марта - еврозоны.

Как сообщает Report, эти цифры повлияют на курс доллара и евро.

Аналитики прогнозируют, что месячная инфляция в США составит 0,2%, а годовая - 2,2%. Ожидается, что базовая инфляция повысится на 0,2% в месячном сравнении, и на 1,8% - в годовом исчислении. Следует отметить, что Федеральная резервная система США (ФРС) рассматривает базовую инфляцию как более точный показатель долгосрочного инфляционного давления, поскольку он не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы.

Аналитическая группа Report полагает, что, если уровень инфляции превысит прогноз, курс доллара может укрепиться. Однако ожидается, что на заседании по денежно-кредитной политике, которое состоится 20-21 марта, ФРС повысит ставку на 0,25 процентных пункта.

Согласно прогнозам, в еврозоне годовая инфляция за февраль снизится в месячном сравнении на 0,1 п.п., до 1,2%. Базовая инфляция останется стабильной на уровне 1%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.

По мнению аналитиков Report, превышение инфляции в еврозоне прогнозных показателей окажет большее влияние на курс евро. Финансовые рынки в настоящее время ожидают от Европейского Центробанка (ЕЦБ) решительных шагов по ужесточению монетарной политики. ЕЦБ должен не только свернуть программу монетарного стимулирования, но и начать повышать ключевую ставку.

В течение недели не исключено движение курса основной валютной пары в диапазоне 1,20-1,24 USD/EUR. Нынешние тенденции движения валютной пары дают основание прогнозировать, что ситуация на валютном рынке в 2019 году сложится в пользу доллара.