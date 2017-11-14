Report: Курс доллара пробьет психологическую отметку в ближайшем месяце

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Курс доллара может превысить 4 лиры в Турции и 60 рублей в России до запланированного на 12-13 декабря очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Аналитическая группа Report отмечает, что вероятность повышения Федрезервом ставки в декабре равна 100% на данный момент. Поэтому, несмотря на падение доллара на мировом валютном рынке и рост цен на нефть, доллар укрепляется в Турции и России.

По мнению аналитиков, укрепление доллара в обеих странах является временным: "После заседания ФРС доллар подешевеет в обеих странах, но он, вероятно, будет немного выше среднегодового значения. Курс доллара в Турции, предположительно, составит 4,10-4,20 TRY/USD, а в России - 62-64 RUB/USD в ближайшие сроки. После заседания и в первом квартале 2018 года курс доллара может упасть соответственно до 3,90 TRY/USD и 59 RUB/USD. Однако к концу 2018 года ожидается стремительный рост доллара в обеих странах, и эта тенденция сохранится до 2020 года. Не исключено, что к 2020 году доллар превысит отметку в 6 лир в Турции и 100 рублей в России".