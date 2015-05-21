​Основная проблема Евросоюза с "партнерами" на Востоке - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В столице Латвии Риге начался саммит Восточного партнерства Европейского союза (ЕС).

За два дня до саммита комиссар ЕС по Европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан в своей статье "The Parliament Magazine" уделил внимание основным направлениям и дальнейшим целям программы.

В статье автор пишет, что рижская встреча не просто продемонстрирует взаимные политические связи, но и примет ряд практических шагов на пути достижения согласия.

Однако за истекшее время страны-участницы данной программы - Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова, Беларусь и Армения не почувствовали ощутимых перемен, напротив, некоторые проевропейские власти и силы столкнулись с трудностями.

Что происходит за кулисами, сказать сложно. Однако создается такое впечатление, что союз довольствуется наблюдением за происходящим со стороны.

Никто не сомневается, что после распада СССР бывшие страны-союзницы отдали предпочтение интеграции в Европу и на Запад. Данный процесс продолжается и сегодня. Однако, взамен, страны Восточного партнерства не смогли получить ожидаемого.

Многие предполагают, что ЕС требует от стран-"партнеров" наличия демократических институтов. Это просто красивые слова. Не исключается, что территориальная целостность, финансовый и моральный износ являются жертвами сказанных к слову выражений.

Восточное партнерство является инициативой, направленной на улучшение отношений со странами СНГ.

Находит свое подтверждение и то, что данные отношения не зависят лишь от демократии.

Проблема заключается в подходе к партнерам. В четырех из стран Восточного партнерства - Азербайджане, Грузии, Украине и Молдове нарушена территориальная целостность, и на оккупированных территориях преобладает сепаратистский режим. До сих пор ЕС не принял никаких конкретных шагов на пути решения проблем. Напротив, передовые страны ЕС периодически поддерживают сепаратистов.

В качестве примера можно привести приглашение на этой неделе "главы" сепаратистского режима на территории оккупированного Нагорного Карабаха Бако Саакяна во Францию и принятие его местной властью города Сарсел.

Это показывает, что ЕС не уважает решения, принятые в связи с территориальной целостностью стран-"партнеров".

Одна из проблем между сторонами заключается в отношении, демонстрируемом к желающим сотрудничать с союзом и интегрировать в европейское общество.

Из-за ряда вопросов страны-партнеры расположены в очень чувствительном регионе. В Украине идет война. Хотя в Азербайджане, Грузии и Молдове объявлен режим прекращения огня, по той, или иной причине, военные действия могут возобновиться в любой момент.

Страны-"партнеры" периодически сталкиваются с экономическими, политическими, военными, социальными давлениями извне. С этой точки зрения, предпочитающие сотрудничество с ЕС государства остаются лицом к лицу с подобными давлениями. Другими словами, в трудные моменты ЕС не протягивает партнерам руку помощи.

В результате, в целях защиты безопасности, территориальной целостности, стабильности, экономических связей этих государств и пр., наблюдается тенденция отхода от принципов Запада и ЕС в частности.

В подобной ситуации как Запад, так и страны-"партнеры" ЕС могут потерять свою влиятельность и авторитет.

Мы считаем, что Евросоюз должен уделить большее внимание своим союзникам, чья территориальная целостность нарушена. ЕС должен наглядно поддержать вопрос восстановления территориальной целостности Азербайджана, Грузии, Украины и Молдовы. Более важного вопроса быть не может. На Рижском саммите представители Армении и Белоруссии отказались подписывать заявление об аннексии Крыма Россией. Это в очередной раз подтверждает наличие давлений и степень чувствительности вопроса территориальной целостности, так как безопасность территориальной целостности (а также безопасность Евросоюза) служит основой для нормальных отношений в вопросах сотрудничества, стабильности и пр.

Агрессору, в том числе оккупировавшей азербайджанские территории Армении, нужно оказать давление, чтобы эта страна покинула захваченные земли.

Как видно из документа Рижского саммита и территориальных претензий в отношении к Грузии, Армения не только не уважает территориальную целостность "стран-партнеров", но и грубо нарушает международные правовые нормы.

Таким образом, ЕС имеет с "партнерами" многочисленные проблемы. Их решение в большей степени зависит от самого Евросоюза.