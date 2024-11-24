Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату

Несмотря на широкомасштабную и организованную кампанию шантажа и клеветы, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату.

Несмотря на широкомасштабную и организованную кампанию шантажа и клеветы, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату.

Как передает Report, об этом говорится в публикации, размещенной в официальных аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях.

Глава государства подчеркнул, что руководствуясь лозунгом "Солидарность во имя зеленого мира", Азербайджан выступал в качестве честного посредника и использовал все возможности для беспристрастного содействия переговорам.

"На протяжении всего процесса мы призывали к достижению результата, учитывающего потребности развивающихся стран, в частности малых островных развивающихся и наименее развитых государств, поскольку они несут основное бремя климатических изменений и сталкиваются с экзистенциальной угрозой. Мы также продемонстрировали солидарность с народами и регионами, которые страдают от экологических проблем, усугубленных колониальным правлением", - отмечается в публикации.