О нас

Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату

Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату Несмотря на широкомасштабную и организованную кампанию шантажа и клеветы, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату.
COP29
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату

Несмотря на широкомасштабную и организованную кампанию шантажа и клеветы, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату.

Как передает Report, об этом говорится в публикации, размещенной в официальных аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях.

Глава государства подчеркнул, что руководствуясь лозунгом "Солидарность во имя зеленого мира", Азербайджан выступал в качестве честного посредника и использовал все возможности для беспристрастного содействия переговорам.

"На протяжении всего процесса мы призывали к достижению результата, учитывающего потребности развивающихся стран, в частности малых островных развивающихся и наименее развитых государств, поскольку они несут основное бремя климатических изменений и сталкиваются с экзистенциальной угрозой. Мы также продемонстрировали солидарность с народами и регионами, которые страдают от экологических проблем, усугубленных колониальным правлением", - отмечается в публикации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prezident: Qarayaxma kampaniyasına baxmayaraq, Azərbaycan iqlim danışıqlarında tarixi nəticələr əldə etməyə müvəffəq oldu

Самое важное

Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического Бакинского прорыва
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"
24 ноября 2024 г. 17:12
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
24 ноября 2024 г. 17:08
Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi