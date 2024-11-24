Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"

Азербайджан не жалеет усилий для наведения мостов между развитыми и развивающимися странами, в результате чего мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва".

Азербайджан не жалеет усилий для наведения мостов между развитыми и развивающимися странами, в результате чего мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва".

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации, размещенной в официальных аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях.

"В рамках Бакинского заседания COP был полностью введен в действие Фонд для возмещения потерь и ущерба. Мы также добились долгожданной полной реализации Статьи 6 об углеродном рынке.

Самое важное, что на COP в Баку была достигнута эпохальная веха — Новая коллективная количественная цель (НККЦ), которая устанавливает новую глобальную цель по предоставлению 300 млрд долларов развивающимся странам к 2035 году. Это соглашение поможет развивающимся странам в их борьбе с негативными последствиями климатических изменений.

Считаю "Бакинский прорыв" триумфом многостороннего подхода. COP29 является поворотным пунктом в климатической дипломатии, и я верю, что это наследие положительно повлияет на будущие глобальные действия по климату. Благодарю все Стороны, Организацию Объединенных Наций и РКИК ООН за поддержку Азербайджана на пути к COP29", - подчеркивается в публикации.