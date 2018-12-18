Лукашенко преподал урок армянским лидерам - Пашиняна заткнули за пазуху - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Новые политические силы в Армении никак не определятся с внешнеполитическим вектором. С одной стороны, всячески стараются отпочковаться от России, создавшей им государство на исконно азербайджанских землях, а с другой – взамен своих стараний хотят урвать побольше денег у Запада. Одним словом, ломают голову на перепутье, то ли остаться при России, то ли кинуться в объятья Запада.

Недавние заявления президента Беларуси Александра Лукашенко на пресс-конференции, его высказывания в адрес нынешних и бывших армянских властей, по сути, могут быть расценены как урок, преподанный Еревану. Адресованные экс-президенту Сержу Саргсяну слова о деоккупации азербайджанских территорий во всеуслышание уличают армянские власти в трусости. Ну уж в этом Армении не занимать! Аж сам Пушкин говорил о трусливой и рабской сущности армян, а что написано стихом, то, как известно, не вырубишь топором. Продолжает армянские традиции и Никол Пашинян, трусливо заискивающий перед сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе в ходе своих визитов на оккупированные территории Азербайджана. Впрочем, вернемся к нашумевшим заявлениям белорусского лидера. Александр Лукашенко открыто уличил армянского лидера в трусости, заявив, что у него не хватает духу высказаться России, более остальных продающей Азербайджану оружие:

"Беларусь в этом списке занимает 4-е или 5-е место. Я так и сказал: "Никол, давай поставим все точки над "i" - кто первое место занимает по продаже оружия Азербайджану? Кто? Россия. А чего ты язык засунул?... Скажи ему, покритикуй Владимира Владимировича [Путина]. А, боишься?". Никол Пашинян пока никак не отреагировал на заявления белорусского лидера. Армения и Беларусь равно приближены к России. Разница – в цене поставляемого им российского газа. Беларусь покупает российский газ за 129 долларов, желая снизить эту стоимость до 70 долларов. Армения же платит за российский газ 150 долларов, пытаясь добиться неких уступок в цене. Пока новый договор на предстоящий год еще не подписан. Ну и, разумеется, на территории Беларуси, в отличие от Армении нет российской базы, военнослужащие которой обвиняются в преступных деяниях.

3 декабря подметавшая улицы в Гюмри уборщица Джульетта Газарян, 1961 года рождения, была избита до смерти военнослужащим 102-й российской базы. Пострадавшая была доставлена в больницу с черепно-мозговыми травмами и травмами грудной клетки. Врачи не смогли спасти жизнь 57-летней женщине. Пострадавшая скончалась в больнице. Генпрокурор Армении, исполняющий обязанности министра юстиции Артак Зейналян, глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян хранят молчание по поводу места содержания российского военнослужащего. Адвокат военнослужащего Нарине Рштуни заявила, что он содержится на территории 102-й российской базы: "Он не считает себя виновным. Решением суда Ширакской области он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Армении и передан российским властям".

Все это напомнило события недавних лет. 12 января 2015 года в Гюмри военнослужащий 102-й российской базы Валерий Пермяков убил 7-х членов армянской семьи. После длительных переговоров армянский суд все же приговорил его. Сообщается, что Пермяков отбывает наказание в России, где его сочли виновным вовсе не в убийстве, а в дезиртирстве, похищении и незаконном хранении оружия.

Как выясняется, гражданское общество Армении не осведомлено о деятельности 102-й военной базы в стране. По словам одного из его представителей, преступления с участием российских военных в стране продолжаются. Гражданское общество выразило обеспокоенность по поводу зависимости положения дел в Армении от воли и желания одного человека – Никола Пашиняна. По их мнению, всеобщее доверие одному человеку – крайне опасное явление. Не стали скрывать они и своего разочарования революционной сменой власти в стране. Оказывается, никто не хотел прихода к власти Никола Пашиняна вместо Сержа Саргсяна: "Мы желаем верховенства закона". Не считают они классическими и выборы, состоявшиеся 9 декабря: "Это всего-навсего отражение доверия к протекающим политическим процессам". Тем самым было выражено беспокойство зарождением в стране новой диктатуры.

Между тем армянские СМИ всячески пытаются скрасить заявления Александра Лукашенко. Чтобы хоть как-то выйти из нокаута, они кинулись обвинять Москву, бывшие власти и даже разыграть карабахскую карту. Армянские политологи клятвенно уверяют, что, мол, опасаться нечего, ведь Лукашенко не решает карабахскую проблему. По сути, белорусский лидер озвучил печально известную истину: "За все минувшие годы международные посредники ничего не сделали для урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

Тем временем армянские политиканы сыплют угрозы в адрес России, а точнее, ее территориальной целостности. Председатель политсовета пропашиняновской Республиканской партии Арам Саркисян заявил: "Мы в два раза нужнее Москве, чем она нам. Иначе граница России будет проходить по Краснодарскому краю".

Создается впечатление, что новые армянские власти выслуживаются перед некими внешними силами, выполняя чей-то заказ. Словно им вменено в обязанность выйти из-под влияния России, высказывать протесты против нахождения в стране 102-й базы и продлевать оккупацию Карабаха. А у Армении нет на то ресурсов. Оказавшись в нелепой ситуации, армянский истеблишмент занимается словоблудием и демагогией. Все это походит на положение увязшего в болоте, а ему, как известно, лучше лишний раз не трепыхаться, чтобы с головой не увязнуть в жиже. Официальный Ереван, не желая мириться с положением утопающего, пытается умничать и всюду сувать свой нос. Но как известно, ненасытную, неугомонную птицу легко заманить в силки.

Вот и мечется Армения между болотом и силками.