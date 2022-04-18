Экономика Азербайджана в 2022 году: курс на опережение

Первый квартал экономика Азербайджана завершила на мажорной ноте: ВВП вырос на 6,8%, ненефтяной сектор показал рост в 10,3%, а ненефтяная промышленность - 18,1%.

Первый квартал экономика Азербайджана завершила на мажорной ноте: ВВП вырос на 6,8%, ненефтяной сектор показал рост в 10,3%, а ненефтяная промышленность - 18,1%.

Как видно, курс на развитие ненефтяного сектора дает свои плоды. Созданные в стране промышленные парки, льготы и субсидии для предпринимателей, документы поощрения инвестиций и другие меры помогли стимулировать развитие бизнеса в стране.

Например, с каждым годом растет роль промышленных парков в экономике. Инвестиции в промышленные парки уже достигли 23,8% от общих инвестиций в ненефтяной сектор. За все время их резиденты произвели продукции на 6,3 млрд манатов, а экспортировали - на 2 млрд манатов.

Темпы роста производства и экспорта стремительно увеличиваются. Один из ярких примеров - Сумгайытский химический промышленный парк. В прошлом году резиденты промпарка экспортировали продукции на более чем 700 млн долларов США - это столько же, сколько было экспортировано ими за последние 10 лет!

В целом же, в прошлом году экспорт продукции из промышленных парков вырос на 138%, а производство - на 76%. Примечательно то, что эта тенденция наблюдается не только в промышленных парках, но также увеличивается экспорт другой промышленной продукции.

В январе-марте 2022 года внешнеторговый оборот вырос более чем на 60%, а экспорт - вдвое. Хотя здесь сказывается и рост цен на энергоносители, ненефтяной экспорт тоже показывает высокие темпы роста - на 45%.

Курс на опережение

В прошлом году рост ВВП Азербайджана прогнозировался на уровне 3,4%, а составил 5,6%. Доходы государственного бюджета в первом квартале этого года оказались на 6,3% (418 млн манатов) больше прогнозов и превысили 7 млрд манатов. Поступления по линии Государственной налоговой службы превысили прогнозы на 23,8%, по линии Государственного таможенного комитета - на 23,7%.

Фактические показатели роста экономики опережают прогнозы, что связано с многими факторами. Например, это и обеление экономики, и благоприятная бизнес- и инвестиционная среда. Все это способствует росту зарегистрированных предприятий, налоговых и таможенных поступлений, притоку инвестиций.

Доходы госбюджета выше прогнозов? Значит, появляются излишки, которые можно направить на новые проекты, перевести на увеличение резервов. Необходимости в средствах Государственного нефтяного фонда становится все меньше, что позволяет наращивать финансовую "подушку безопасности", а в нынешних напряженных условиях (сбои в производственных и логистических цепочках по всему миру, высокая инфляция и пр.) каждый сохраненный манат очень важен.

Темпы роста экономики опережают ожидания? Значит, предприниматели чувствуют себя комфортно, подготовленные стратегии, подписанные указы и распоряжения эффективны, не остаются на бумаге, а претворяются в жизнь. По итогам первого квартала были освоены 99% бюджетных средств - еще один хороший показатель. Государственная машина работает и работает эффективно.

По итогам первого квартала этого года у Азербайджана сформировался рекордный (для первых 3 месяцев года) объем номинального ВВП - 30 млрд манатов. Рекордным он считается и для ненефтяного ВВП - 15 млрд манатов.

На промышленность приходится более половины ВВП. При этом объем производства и оказанных услуг в этой сфере составил 20,6 млрд манатов, что на 3,9% больше, чем годом ранее. Основной рост обеспечил ненефтяной сектор - на 18,1% за год, тогда как нефтяная промышленность выросла на 1,1%. Отрадно, что большая часть промышленного производства и услуг (87,5%) приходятся на долю частного сектора.

На фоне увеличения доходов населения (на 18,9%) и потребительского спроса (на 4,4%) в республике растет производство в перерабатывающей промышленности. Причем, по данным Государственного комитета по статистике, рост зафиксирован во всех сферах, кроме производства напитков (некоторых видов алкогольной продукции), ткацкой продукции, обуви и изделий из кожи, установки и ремонта машин и оборудования.

Активная повестка: фокус на Карабахе

Начало года в стране было насыщенным на экономические события. Среди знаковых мероприятий можно выделить соглашение с Ираном по Зангезурскому коридору, с компаниями Masdar и ACWA Power по строительству солнечной и ветряной электростанций, декларацию о союзническом взаимодействии с Россией и другие.

Кроме того, Президент Ильхам Алиев посетил Гянджу, Агдамский, Тертерский и Агджабединский районы, не считая визитов в Украину, Россию и Бельгию. В ходе визитов в регионы были открыты десятки объектов. Особенно в этом контексте хочется выделить работы по восстановлению Карабаха.

За последние пару лет на освобожденных от оккупации территориях были проведены колоссальные работы. Физулинский международный аэропорт, гостиницы, жилые дома и административные здания, новые дороги, восстановленные памятники культуры и архитектуры - скорость и качество проводимых работ удивили весь мир.

Восстановление Карабаха идет усиленными темпами. На этот год выделено 2,2 млрд манатов, из которых уже освоено около 16% или 220 млн манатов. В прошлом году на эти цели также было выделено 2,2 млрд манатов.

В прошлом году в Карабахском экономическом районе было создано 146 предприятий, в этом году - 32. В Восточно-Зангезурском экономическом районе это 44 и 7 учрежденных предприятия соответственно. На сегодня в обоих экономических районах насчитывается 5 704 предприятия и 80 574 индивидуальных предпринимателя. Сейчас на эти два экономических района приходится около 2-3% (6% в случае с индивидуальными предпринимателями) от всех зарегистрированных в стране предприятий. Не самый высокий показатель, но если учитывать, что темпы роста открытия новых предприятий превышают показатели некоторых районов, то можно предположить, что уже совсем скоро расклад поменяется.

Особое место в развитии Карабаха занимает сфера возобновляемых источников энергии. Потенциал альтернативных источников энергии в республике превышает 26 тыс. МВт, а на Карабах приходится более 9 тыс. МВт из этого объема. То есть чуть больше трети потенциала возобновляемых источников энергии в стране находятся на освобожденных от оккупации территориях.

Не случайно несколько дней назад в ходе своего выступления на совещании по итогам первого квартала 2022 года Президент Ильхам Алиев отметил важность привлечения в эту сферу частного капитала - как зарубежного, так и местного.

Сегодня на фоне существующих глобальных проблем экономика Азербайджана демонстрирует высокую устойчивость и умение гибко адаптироваться к внешним изменениям. Высокие показатели роста и опережающие темпы тому наглядный пример.

Азад Гасанли, аналитик