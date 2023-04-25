Азербайджано-болгарское сотрудничество – очередной вклад в энергетическую безопасность Европы

В связи с событиями, происходящими в Европе в период энергетического кризиса, растет значимость Азербайджана для Старого Света. Введение несколько лет назад в эксплуатацию Южного газового коридора превратило нашу страну в важного актора в энергоснабжении

В связи с событиями, происходящими в Европе в период энергетического кризиса, растет значимость Азербайджана для Старого Света. Введение несколько лет назад в эксплуатацию Южного газового коридора превратило нашу страну в важного актора в энергоснабжении Европы. В настоящее время Европа уделяет особое внимание отношениям с Азербайджаном. Подписание в прошлом году «Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом, представленным Европейской комиссии» между Азербайджаном и ЕС является ярким проявлением этого.

Как Report, об этом говорится в статье, опубликованном в АЗЕРТАДЖ.

В последнее время Балканский регион стал одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана, и наша страна имеет особое значение для этого региона. В настоящее время отношения Азербайджана с балканскими странами динамично развиваются, в том числе активно развивается сотрудничество с Болгарией, являющейся частью этого региона.

В этой связи следует особо отметить визиты Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию, Албанию, Сербию и Румынию во второй половине 2022 года, встречи с премьер-министрами Хорватии и Монтенегро в рамках Давосского экономического форума в январе 2023 года, а также состоявшийся в этом месяце официальный визит в Боснию и Герцеговину.

В то же время лидеры балканских стран проявляют большой интерес к сотрудничеству с Азербайджаном. Их визиты в Азербайджан являются ярким свидетельством этого. С этой точки зрения особое значение имеет то, что Президент и премьер-министр Албании, Президент Сербии, балканских стран, в том числе Президент Болгарии Румен Радев посетили Азербайджан для участия в мероприятиях, организованных Международным центром Низами Гянджеви и провели встречи с главой государства.

Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности стран Балканского региона. Трансадриатический газопровод, транспортирующий азербайджанский природный газ в Европу и являющийся частью Южного газового коридора, проходит через этот регион – Грецию и Албанию. Следует отметить, что в 2022 году был сдан в эксплуатацию интерконнектор Греция-Болгария и азербайджанский газ поступил на Балканы, и в то же время экспортный рынок природного газа Азербайджана еще больше расширился за счет внутренних интерконнекторов в этом регионе.

АЗЕРТАДЖ представляет краткую информацию о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Болгарией.

Прежде всего, отметим, что по приглашению Президента Республики Болгария Румена Радева сегодня начался рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Софию. Это пятый визит Президента Ильхама Алиева в Болгарию (ранее глава Азербайджанского государства совершил в эту страну три официальных визита (2005, 2015 и 2022 годы), один рабочий визит (2009 год). Последний визит главы государства в Болгарию состоялся в прошлом году с 30 сентября по 1 октября. В рамках этого официального визита также состоялось мероприятие по сдаче в эксплуатацию газового интерконнектора Греция-Болгария, в котором принял участие Президент Ильхам Алиев.

В ходе сегодняшнего рабочего визита Президента Азербайджана в Софию с участием глав государств Азербайджана и Болгарии состоятся церемония подписания «Меморандума о взаимопонимании по поощрению сотрудничества между SOCAR и газотранспортными операторами Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии», а также открытие офиса SOCAR в Болгарии. Главы государств также проведут встречу один на один.

Отметим, что подписание Меморандума о взаимопонимании по поощрению сотрудничества между SOCAR и болгарской компанией «Булгартрансгаз», румынской «Трансгаз», венгерской FGSZ и словацкой Eustream было предложено болгарской стороной. Меморандум определяет направления сотрудничества между 4 операторами газотранспортной системы и SOCAR для поставок дополнительного газа из Азербайджана в Европу. Дополнительные поставки газа будут осуществляться через модернизированные системы газотранспортных сетей Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, так называемое «Кольцо солидарности».

Предусмотрены также краткие выступления президентов на церемонии открытия офиса SOCAR в Болгарии с участием глав государств Азербайджана и Болгарии, а также официальных лиц двух стран.

Напомним, что Президент Болгарии Румен Радев ранее дважды посещал нашу страну (официальный визит (12-14 октября 2017 года) и рабочий визит (10-11 марта 2023 года).

11 марта текущего года Румен Радев, находившийся с визитом в нашей стране для участия в Х Глобальном Бакинском форуме, сказал на встрече с Президентом Азербайджана: «Ваш (Президент Ильхам Алиев – ред.) визит в Софию стал поворотной точкой в развитии других очень важных сфер нашего сотрудничества. Начнем с энергии. Как Вам известно, с первого дня ввода в эксплуатацию интерконнектора между Грецией и Болгарией все функционирует превосходно и без каких-либо проблем. Мы рады, что получаем газ из Азербайджана. Вы знаете, что мы готовы пойти еще дальше. Вам известна наша инициатива «Кольцо солидарности». Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа, объединив возможности и усилия газотранспортных операторов Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии». Президент Болгарии также отметил, что они рады работать с Президентом Ильхамом Алиевым в качестве стратегического партнера и союзника в этой очень важной сфере, обеспечивая диверсификацию и безопасность поставок.

«Еще раз выражаем Вам признательность за то, что Вы сдержали свое обещание и открыли офис SOCAR в Софии. Я жду участия в церемонии открытия в мае. Это действительно будет очень хорошим шагом вперед», - отметил он.

Краткий экскурс в историю азербайджано-болгарских отношений: Отношения между двумя странами всегда были на высоком уровне и отличались положительной динамикой. Дипломатические отношения между нашими странами установлены 5 июня 1992 года. В прошлом году отмечалось 30-летие установления связей между нашими странами. Построенные на взаимном уважении и доверии азербайджано-болгарские связи за истекший период динамично развивались в политической, экономической, энергетической, культурной и других областях, налажено эффективное сотрудничество между нашими странами.

Напомним, что в 1995 году общенациональный лидер Гейдар Алиев посетил Софию с официальным визитом по приглашению Президента Болгарии Желю Желева. В ходе этого визита было подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. После этого визита, придавшего положительный импульс связям между двумя странами, азербайджано-болгарские отношения стали развиваться по восходящей. Позднее состоялись многочисленные взаимные визиты на высшем и высоком уровнях. На сегодняшний день между двумя странами подписано 65 документов. В 1999 году в Баку открылось посольство Болгарии, а в 2005 году в Софии приступило к деятельности посольство Азербайджана.

С подписанием в ходе официального визита Президента Ильхама Алиева в Софию в 2015 году Совместной декларации о стратегическом партнерстве азербайджано-болгарские отношения вышли на качественно более высокий уровень.

Этим чрезвычайно важным документом стороны заявили, что вступили в стратегическое партнерство с целью углубления и расширения сотрудничества между двумя странами в сферах, представляющих взаимный интерес, как в двустороннем формате, так и в международном масштабе. Согласно Совместной декларации был учрежден Азербайджано-болгарский стратегический диалог. Первое заседание Стратегического диалога состоялось в 2018 году, второе – в 2022 году.

Напомним еще раз, что нашу страну регулярно посещали главы государства и правительства Болгарии, различные официальные делегации. В 2022 году визиты представителей двух стран приобрели интенсивный характер.

Экономические связи: В 2022 году Болгария стала 28-м внешнеторговым партнером Азербайджана – торговый оборот между двумя странами составил 325 миллионов долларов США, сальдо двусторонней торговли составило 259 миллионов долларов США в пользу Азербайджана.

Сотрудничество в энергетической сфере является одним из основных направлений экономических связей между нашими странами. Подписанный в 2013 году договор о поставках газа подразумевает транспортировку в Болгарию 1 миллиарда кубометров природного газа, добываемого на азербайджанском месторождении Шахдениз, посредством Трансадриатического газопровода (TAP), последнего сегмента Южного газового коридора, и газового интерконнектора Греция – Болгария, введенного в эксплуатацию 1 октября 2022 года.

Культурно-гуманитарные отношения: Особо следует подчеркнуть сотрудничество между нашими странами в гуманитарной сфере. Расположенный в болгарском городе Велико Тырново архитектурный музей-заповедник «Трапезица», крупнейший музейный комплекс под открытым небом в Балканском регионе, был восстановлен при поддержке Фонда Гейдара Алиева. В церемонии открытия этого музея-заповедника 22 сентября 2016 года приняли участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева.

Стихи гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви еще в XIX веке были опубликованы в переводе на болгарский язык. В свою очередь, на азербайджанский язык переведены произведения классиков болгарской литературы Ивана Вазова, Христо Ботева, Эмилиана Станева и многих других.

Между Азербайджаном и Болгарией существуют обширные связи в сфере науки и образования. Болгарский язык, история и культура преподаются в Бакинском славянском университете, а с 2004 года здесь действует Центр болгарского языка и культуры. В 2013 году в Софийском университете был создан Центр азербайджанского языка и культуры.

Уместно напомнить, что между Габрово и Шеки, Варной и Гянджей, Бургасом и Сумгайытом, Велико Тырново и Нахчываном установлены отношения побратимства.

Еще одним примером тесных двусторонних связей является открытие в 2005 году в ходе официального визита Президента Ильхама Алиева в Болгарию улицы Баку в Софии.

Вместе с тем следует отметить, что успешно развивается сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией в информационной сфере. Так, 7 октября 2004 года в Баку было подписано Соглашение о сотрудничестве между Азербайджанским государственным информационным агентством и Болгарским телеграфным агентством (БТА). Наши агентства постоянно поддерживают друг друга в международных информационных структурах и обмениваются новостями.

Приведенные выше факты и цифры говорят о том, что опирающиеся на давние традиции азербайджано-болгарские отношения будут и впредь расширяться и развиваться.