Министр экономики: Словакия заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Азербайджаном

Азербайджан является очень перспективным источником газа для Словакии.

Азербайджан является очень перспективным источником газа для Словакии.

Как передает командированный в Софию корреспондент Report, об этом министр экономики Словакии Карел Хирман заявил журналистам.

"Я надеюсь, что мы сможем наладить долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном и на газовом рынке. Словакия к этому готова", - заявил К. Хирман.

По его словам, у Словакии налажены связи со всеми соседями. "Поэтому мы можем быть для Азербайджана очень перспективным партнером по распределению газа в другие части Европы. У нас есть газовые хранилища, и SOCAR может стать для нас важным партнером", - добавил министр экономики Словакии.