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Министр экономики: Словакия заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Азербайджаном

Министр экономики: Словакия заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Азербайджаном Азербайджан является очень перспективным источником газа для Словакии.
Энергетика
25 апреля 2023 г. 13:11
Министр экономики: Словакия заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Азербайджаном

Азербайджан является очень перспективным источником газа для Словакии.

Как передает командированный в Софию корреспондент Report, об этом министр экономики Словакии Карел Хирман заявил журналистам.

"Я надеюсь, что мы сможем наладить долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном и на газовом рынке. Словакия к этому готова", - заявил К. Хирман.

По его словам, у Словакии налажены связи со всеми соседями. "Поэтому мы можем быть для Азербайджана очень перспективным партнером по распределению газа в другие части Европы. У нас есть газовые хранилища, и SOCAR может стать для нас важным партнером", - добавил министр экономики Словакии.

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Версия на английском языке Economy minister: Slovakia interested in long-term co-op with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat naziri: “Slovakiya Azərbaycanla uzunmüddətli əməkdaşlıqda maraqlıdır”

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