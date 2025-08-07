Xamənei yeni yaradılan quruma nümayəndələrini təyin edib

İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş katibi ƏIi Əhmədian və ali rəhbərin müşaviri Əli Şamxani ayətullah Seyid Əli Xaməneinin Müadifə Şurasında nümayəndələri təyin olunub.
“Report” İRNA-ya istinadən xəbər verir ki, İranın ali rəhbəri ayətullah Seyid Əli Xamənei bununla bağlı uyğun fərman imzalayıb.
Qeyd edək ki, İran Prezidenti Məsud Pezeşkianın sərəncamı ilə Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasına katib vəzifəsinə parlamentin keçmiş sədri Əli Laricani təyin olunub. Müdafiə Şurası Ali Təhlükəsizlik Şurasının nəzdində yaradılan yeni qurumdur.
Yeri gəlmişkən, Əli Şamxani və Əli Laricani əvvəllər müxtəlif vaxtlarda Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi olublar.