Türkiyədə sərnişin təyyarəsi havaya qalxdıqdan 8 dəqiqə sonra məcburi eniş edib

Səudiyyə Ərəbistanının Flynas aviaşirkətinə məxsus təyyarə Türkiyənin Trabzon şəhərinin hava limanına məcburi eniş edib.
25 avqust 2025 03:04
Türkiyədə sərnişin təyyarəsi havaya qalxdıqdan 8 dəqiqə sonra məcburi eniş edib

Səudiyyə Ərəbistanının Flynas aviaşirkətinə məxsus təyyarə Türkiyənin Trabzon şəhərinin hava limanına məcburi eniş edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Sabah” Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, 169 sərnişin və 8 ekipaj üzvü olan Airbus 320 Trabzondan Ciddəyə uçurmuş.

Lakin havaya qalxdıqdan səkkiz dəqiqə sonra saat 22:49-da mühərrikdəki nasazlıqlar səbəbindən təyyarədə fövqəladə vəziyyət yarandığı məlum olub. Saat 23:18-də Airbus 320 Trabzona salamat eniş edib.

