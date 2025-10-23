İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Türkiyədə inşaat qəzası zamanı dağıntı olub, xəsarət alanlar var

    Region
    • 23 oktyabr, 2025
    • 22:25
    Türkiyədə inşaat qəzası zamanı dağıntı olub, xəsarət alanlar var

    Türkiyənin Rize vilayətinin Çamlıhemşin rayonunda inşaat qəzası zamanı baş verən dağıntı nəticəsində 5 işçi xəsarət alıb.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, dərədə bərpa işləri zamanı beton qəliblər quraşdıran işçilər dağıntılar altında qalıblar. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım, xilasedicilər, jandarm əməkdaşları cəlb olunub.

    Yaralılar dağıntılar altından çıxarılaraq təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya çatdırılıb.

    Araşdırma aparılır.

    Türkiyə dağıntı Xəsarət

    Son xəbərlər

    22:31

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva "Eşqi-nur" sərgisində iştirak ediblər

    Mədəniyyət siyasəti
    22:25

    Türkiyədə inşaat qəzası zamanı dağıntı olub, xəsarət alanlar var

    Region
    22:15

    İƏT İsrailin İordan çayının qərb sahili üzərində nəzarəti bərqərar edən qanunlarını pisləyir

    Digər ölkələr
    22:14

    İngiltərə millisinin sabiq qapıçısı 40 yaşında karyerasını başa vurub

    Futbol
    22:09

    Ermənistanda etiraz aksiyalarından sonra daha bir neçə nəfər saxlanılıb

    Region
    22:00

    Ağ Ev: Donald Tramp Si Cinpinlə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:36

    Argentinada iqtisadiyyat nazirinin müavini XİN başçısı təyin olunub

    Digər ölkələr
    21:18

    ABŞ dövlət katibi Qəzzada sülh planının müzakirəsi üçün İsrailə səfər edib

    Digər ölkələr
    21:10
    Foto
    Video

    Varşavada Azərbaycan-Polşa biznes forumu keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti