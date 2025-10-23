Türkiyədə inşaat qəzası zamanı dağıntı olub, xəsarət alanlar var
- 23 oktyabr, 2025
- 22:25
Türkiyənin Rize vilayətinin Çamlıhemşin rayonunda inşaat qəzası zamanı baş verən dağıntı nəticəsində 5 işçi xəsarət alıb.
Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, dərədə bərpa işləri zamanı beton qəliblər quraşdıran işçilər dağıntılar altında qalıblar. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım, xilasedicilər, jandarm əməkdaşları cəlb olunub.
Yaralılar dağıntılar altından çıxarılaraq təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya çatdırılıb.
Araşdırma aparılır.
