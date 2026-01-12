Türkiyədə FETÖ əməliyyatı: daha 81 nəfər saxlanılıb
Region
- 12 yanvar, 2026
- 10:01
Bu gün səhər İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbəkir və Balıkesir mərkəzli ərazilərdə FETÖ ilə mübarizə çərçivəsində aparılan əməliyyat nəticəsində 81 nəfər saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya "X"də yazıb.
O qeyd edib ki, saxlanılanlar arasında fəaliyyətdə olan dövlət qulluqçuları da var.
"Millətimizin birlik və həmrəyliyinə, dövlətimizin bütövlüyünə, vətəndaşlarımızın rifahına qəsd edənlərə qarşı mübarizəmizi qətiyyətlə davam etdiririk. Bu əməliyyatda əməyi keçən hər kəsi təbrik edirəm", - deyə nazir vurğulayıb.
Son xəbərlər
10:10
Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk komitə iclası yanvarın 16-da keçiriləcəkMilli Məclis
10:10
Gəncə-Qəbələ-Gəncə qatarı istifadəyə verilibİnfrastruktur
10:08
Foto
Ombudsman futbolda bərabərliyin təmin olunması məqsədilə monitorinq keçiribDaxili siyasət
10:07
MSK siyasi partiyaların illik maliyyə hesabatlarını qəbul etməyə başlayıbDaxili siyasət
10:05
Maykl Kerrik "Mançester Yunayted"in baş məşqçisi ola bilərFutbol
10:04
Kamran Əliyev Şirvanda vətəndaşları qəbul edəcəkHadisə
10:01
Türkiyədə FETÖ əməliyyatı: daha 81 nəfər saxlanılıbRegion
09:55
Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcəkHərbi
09:54
Foto