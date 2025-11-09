İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Türkiyədə 80-dən çox şəxs qidadan zəhərlənib

    Region
    • 09 noyabr, 2025
    • 21:43
    Türkiyədə 80-dən çox şəxs qidadan zəhərlənib

    Türkiyənin Rize şəhərində 84 nəfər qidadan zəhərlənib.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Muradiye rayonunda mövlud oxudulan evlərdən birində baş verib.

    Belə ki, qonaqlar onlar üçün hazırlanan yeməyi yedikdən sonra bulantı və qusma yaşayıblar.

    Ümumilikdə 84 nəfər zəhərlənmə diaqnozu ilə yerli xəstəxanada hospitalizasiya edilib. Onlardan bəzilərinin vəziyyətinin orta-ağır olduğu qeyd olunub.

    Hadisə ilə bağlı Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.

    Zəhərlənmə Türkiyə Qida

    Son xəbərlər

    22:17

    Bessent: ABŞ-də şatdaun iqtisadi artıma ciddi təsir edə bilər

    Digər ölkələr
    22:15

    Azərbaycanın üç boksçusu İslamiadada finala yüksəlib

    Fərdi
    22:06

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət üzgüçülük yığması İslamiadada bürünc medal qazanıb

    Komanda
    21:55
    Foto

    "SFA Federasiya Kuboku 2025" uğurla başa çatıb

    Fərdi
    21:45

    Rusiyada azərbaycanlı yeniyetmə qətlə yetirilib

    Hadisə
    21:43

    Türkiyədə 80-dən çox şəxs qidadan zəhərlənib

    Region
    21:30

    Bakı-Qazax yolunda təmir səbəbindən avtomobillərin hərəkət istiqaməti dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    21:24

    KİV: BBC Trampın çıxışını saxtalaşdırdığına görə üzr istəməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    21:02
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İslamiadada daha iki medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti