Türkiyədə 80-dən çox şəxs qidadan zəhərlənib
Region
- 09 noyabr, 2025
- 21:43
Türkiyənin Rize şəhərində 84 nəfər qidadan zəhərlənib.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Muradiye rayonunda mövlud oxudulan evlərdən birində baş verib.
Belə ki, qonaqlar onlar üçün hazırlanan yeməyi yedikdən sonra bulantı və qusma yaşayıblar.
Ümumilikdə 84 nəfər zəhərlənmə diaqnozu ilə yerli xəstəxanada hospitalizasiya edilib. Onlardan bəzilərinin vəziyyətinin orta-ağır olduğu qeyd olunub.
Hadisə ilə bağlı Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
22:17
Bessent: ABŞ-də şatdaun iqtisadi artıma ciddi təsir edə bilərDigər ölkələr
22:15
Azərbaycanın üç boksçusu İslamiadada finala yüksəlibFərdi
22:06
Azərbaycanın qadınlardan ibarət üzgüçülük yığması İslamiadada bürünc medal qazanıbKomanda
21:55
Foto
"SFA Federasiya Kuboku 2025" uğurla başa çatıbFərdi
21:45
Rusiyada azərbaycanlı yeniyetmə qətlə yetirilibHadisə
21:43
Türkiyədə 80-dən çox şəxs qidadan zəhərlənibRegion
21:30
Bakı-Qazax yolunda təmir səbəbindən avtomobillərin hərəkət istiqaməti dəyişdirilibİnfrastruktur
21:24
KİV: BBC Trampın çıxışını saxtalaşdırdığına görə üzr istəməyə hazırlaşırDigər ölkələr
21:02
Foto