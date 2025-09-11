Türkiyədə 666 qeyri-qanuni miqrant və 52 təşkilatçı saxlanılıb
Region
- 11 sentyabr, 2025
- 09:48
Türkiyənin 81 əyalətində qeyri-qanuni miqrasiya və onun təşkilatçılarına qarşı keçirilən əməliyyatlar zamanı 14-ü əcnəbi olmaqla, ümumilikdə, 52 təşkilatçı saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya "X"də yazıb.
Nazir bildirib ki, 402 min 98 nəfərin şəxsiyyət vəsiqəsi yoxlanıldığı əməliyyatda 666 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb.
Onların öz ölkələrinə geri göndərilməsi ilə bağlı prosedurlara başlanılıb.
