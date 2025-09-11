İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Türkiyədə 666 qeyri-qanuni miqrant və 52 təşkilatçı saxlanılıb

    Region
    • 11 sentyabr, 2025
    • 09:48
    Türkiyədə 666 qeyri-qanuni miqrant və 52 təşkilatçı saxlanılıb

    Türkiyənin 81 əyalətində qeyri-qanuni miqrasiya və onun təşkilatçılarına qarşı keçirilən əməliyyatlar zamanı 14-ü əcnəbi olmaqla, ümumilikdə, 52 təşkilatçı saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya "X"də yazıb.

    Nazir bildirib ki, 402 min 98 nəfərin şəxsiyyət vəsiqəsi yoxlanıldığı əməliyyatda 666 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb.

    Onların öz ölkələrinə geri göndərilməsi ilə bağlı prosedurlara başlanılıb.

    Miqrasiya miqrant Türkiyə Ali Yerlikaya

    Son xəbərlər

    10:40

    Azərbaycan və Qazaxıstan dövlət maliyyəsində şəffaflığı müzakirə edib

    Maliyyə
    10:37

    Trampın silahdaşının qətlindən sonra Ağ Ev mühasirəyə alınıb

    Digər ölkələr
    10:30

    Zaur Mikayılov: "Su siyasəti yalnız dövlətin deyil, bütün cəmiyyətin məsuliyyətidir"

    İnfrastruktur
    10:20
    Foto

    Özbəkistan Senatı Azərbaycandakı səfirin hesabatını dinləyib

    Xarici siyasət
    10:17

    I Qarabağ müharibəsinin daha dörd itkin-şəhidi dəfn olunacaq

    Daxili siyasət
    10:15

    Pakistanın Baş naziri Dohaya yollanır

    Digər ölkələr
    10:11
    Foto
    Video

    Babək rayonunda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Digər
    10:11

    ABŞ səfirliyi 11 sentyabr terror aktının ildönümündə faciə qurbanlarını yad edib

    Digər ölkələr
    10:09

    Yaşar Gülər Vyetnam Prezidenti ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti