Türkiyədə 15 şagird qidadan zəhərlənib
Region
- 24 oktyabr, 2025
- 22:50
Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində bir məktəbdə oxuyan 15 şagird zəhərlənib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Onların qidadan zəhərləndikləri ehtimal olunur.
Şagirdlərdə ürək bulanma müşahidə edilib.
Xəstəxanaya yerləşdirilən şagirdlərinin vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilib.
Hadisə ilə bağlı araşdırma başlayıb.
