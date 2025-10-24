İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Region
    • 24 oktyabr, 2025
    • 22:50
    Türkiyədə 15 şagird qidadan zəhərlənib

    Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində bir məktəbdə oxuyan 15 şagird zəhərlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Onların qidadan zəhərləndikləri ehtimal olunur.

    Şagirdlərdə ürək bulanma müşahidə edilib.

    Xəstəxanaya yerləşdirilən şagirdlərinin vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilib.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma başlayıb.

