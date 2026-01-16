Türkiyə Somalidə ilk qazma işlərinin vaxtını açıqlayıb
Region
- 16 yanvar, 2026
- 18:00
Türkiyə 2026-cı ildə neft və təbii qaz sahəsində inkişaf edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar "TRT Haber"in efirində deyib.
"Çağrı bəy" gəmimizlə Somalidə ilk qazma işlərini aprel-may aylarında həyata keçirməyi hədəfləyirik" , - nazir bildirib.
2026, Türkiye’nin petrol ve doğal gazda yeni bir büyüme hikâyesi yazacağı yıl olacak. Çağrı Bey sondaj gemimizle Somali’de ilk sondajı Nisan-Mayıs aylarında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. pic.twitter.com/NJqBIXU7Ug— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) January 16, 2026
