İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Türkiyə lideri: Qəzzada atəşkəsin əldə edilməsi üçün əlimizdən gələni edirik

    Region
    • 24 oktyabr, 2025
    • 12:22
    Türkiyə lideri: Qəzzada atəşkəsin əldə edilməsi üçün əlimizdən gələni edirik

    Türkiyə Qəzzada atəşkəsin əldə edilməsi üçün əlindən gələni etməkdə davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Körfəz səfərindən qayıdarkən təyyarədə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    R.T.Ərdoğan bildirib ki, HƏMAS atəşkəsə riayət edir: "Başda Amerika Birləşmiş Ştatları olmaqla beynəlxalq ictimaiyyət İsrailin atəşkəsə və razılaşmaya tam riayət etməsini təmin etmək üçün daha çox səy göstərməlidir".

    Türkiyə lideri Qəzzanın yenidən ayağa qalxacağına inamını ifadə edib: "Qəzzanı yenidən bərpa etmək üçün hazırlıqlar aparırıq. Artıq söz yox, əməl vaxtıdır".

    Ərdoğan Körfəz ölkələrindəki görüşlərində bu məsələ ətrafında müzakirələrə də toxunub:

    "Küveyt, Qətər və Omanda bu məsələ ilə bağlı güclü və səmimi bir iradə, həmçinin vicdani həssaslıq gördük. Xüsusilə, Qətər bu vaxta qədər Fələstinə ən çox dəstək verən ölkələrdən biridir".

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qəzza Türkiyə İsrail

    Son xəbərlər

    13:36

    TDT-nin sənaye, elm, texnologiya və innovasiya nazirlərinin 3-cü toplantısı Qazaxıstanda olacaq

    Biznes
    13:30

    Portuqaliyalı səyyah Qarabağ Universitetinin tələbələrinə heyran qalıb

    Qarabağ
    13:24

    Almatıda Türk kreativ iqtisadiyyat forumu keçiriləcək

    Biznes
    13:23

    İstanbul Arbitraj Mərkəzi azərbaycanlı arbitrajları öz işinə cəlb edəcək

    Xarici siyasət
    13:20

    Sandu Moldova, Rumıniya və ABŞ vətəndaşlığı olan biznesmeni Baş nazir vəzifəsinə irəli sürüb

    Digər ölkələr
    13:17

    Azərbaycanın əsas rəqəmsal mükafatı "NETTY 2025" üçün müraciətlərin qəbulu davam edir!

    İKT
    13:13

    Orban: Macarıstan ABŞ-nin Rusiya neftinə qarşı sanksiyalarından zərər görmək istəmir

    Digər ölkələr
    13:11

    Təşkilatçı: Qarabağa indiyə kimi 600-dən çox səyahətçi səfər edib

    Xarici siyasət
    13:10

    Deputat: İcbari Tibbi Sığorta Fondunun büdcəsində dəyişiklik vətəndaş üçün əlavə maliyyə yükü yaratmır

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti