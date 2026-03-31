Sibiqa: İran raketinin qalıqları Ukraynanın İsraildəki səfirliyinin yaxınlığına düşüb
Region
- 31 mart, 2026
- 16:10
İranın kaset raketinin hissələri Ukraynanın İsraildəki səfirliyinin təxminən 30 metrliyinə düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
O bildirib ki, xəsarət alan olmayıb.
