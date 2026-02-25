Sepah ABŞ-nin BƏƏ-dəki hərbi bazasına raket hücumunu məşq edib
25 fevral, 2026
13:35
İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyası (Sepah) ABŞ-nin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki (BƏƏ) Əl-Dəfra hərbi bazasının maketi üzərində raket zərbələrinin təlimini keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Sepaha məxsus informasiya mənbəyi yayıb.
Bildirilib ki, həmin hərbi bazada ABŞ-nin təxminən beş min hərbçisi xidmət edir.
Məlumata görə, təlimdə istifadə edilən raketlər bunkerləri dələ bilən yeni döyüş başlıqları ilə təchiz olunub.
