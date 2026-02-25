İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Sepah ABŞ-nin BƏƏ-dəki hərbi bazasına raket hücumunu məşq edib

    İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyası (Sepah) ABŞ-nin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki (BƏƏ) Əl-Dəfra hərbi bazasının maketi üzərində raket zərbələrinin təlimini keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Sepaha məxsus informasiya mənbəyi yayıb.

    Bildirilib ki, həmin hərbi bazada ABŞ-nin təxminən beş min hərbçisi xidmət edir.

    Məlumata görə, təlimdə istifadə edilən raketlər bunkerləri dələ bilən yeni döyüş başlıqları ilə təchiz olunub.

