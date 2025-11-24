İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Şalva Papuaşvili: Azərbaycan və Ermənistan arasında davamlı sülh səylərini dəstəkləyirik

    Region
    • 24 noyabr, 2025
    • 14:22
    Şalva Papuaşvili: Azərbaycan və Ermənistan arasında davamlı sülh səylərini dəstəkləyirik

    Gürcüstan Azərbaycan və Ermənistan arasında davamlı sülh səylərini dəstəkləyir.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili bu gün Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının (PABSEC) 66-cı Baş Assambleyasında çıxış edərkən deyib.

    O, çıxışında regional əməkdaşlıq, dialoq və davamlı inkişafa sadiqliyin əhəmiyyətini vurğulayıb.

    Ş.Papuaşvili bildirib ki, son illər QDİƏT üçün çətin dövr olub, xüsusilə Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsi və Qara Dəniz regionunda baş verən geosiyasi dəyişikliklər təşkilatın fəaliyyətinə təsir göstərib.

    Parlament sədri regionun strateji, iqtisadi və təhlükəsizlik baxımından əhəmiyyətini qeyd edərək bildirib ki, uzunmüddətli sülh rifah və inkişafın təməlidir.

    Gürcüstan parlamentinin sədri həmçinin Azərbaycan və Ermənistan arasında davamlı sülh sazişi üzrə aparılan səyləri dəstəklədiklərini qeyd edib. O, Ermənistan və Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində atılan addımları da alqışlayıb:

    "Biz regionumuzu əməkdaşlıq və imkanlarla fərqləndirmək üçün parlament diplomatiyasının gücündən istifadə etməyə hazırıq".

    Gürcüstan Ermənistan Azərbaycan
    Шалва Папуашвили: Тбилиси поддерживает шаги для прочного мира между Баку и Ереваном

    Son xəbərlər

    14:56

    Tramp: Rusiya və Ukrayna arasında sülh danışıqlarında böyük irəliləyiş var

    Digər ölkələr
    14:54

    Kənan Kərimzadə: "Xarici dil müəllimlərinin 40 %-inin maaşı 35 % artırılıb"

    İnfrastruktur
    14:54

    Massimiliano Alleqri "Milan"da 100-cü qələbəsini qazanıb

    Futbol
    14:52

    Gürcüstanda Qardabani və daha iki şəhərə xüsusi tənzimləmə statusu verilib

    Region
    14:50

    Nazir müavini: "İngilis dilinin tədrisində keyfiyyətin artırılması əsas hədəflərdən biridir"

    İnfrastruktur
    14:48

    Koşta: Aİ-nin vahid mövqeyi Ukrayna və Avropa üçün uğurlu sülh danışıqlarının açarıdır

    Digər ölkələr
    14:45

    "NETTY 2025" nominantları müəyyən edir, səsvermə başlayıb

    İKT
    14:44

    Gürcüstan QDİƏT PA-nın sədri seçilib

    Region
    14:36

    Bakıda soyğunçuluq və narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti