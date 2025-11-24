Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Шалва Папуашвили: Тбилиси поддерживает шаги для прочного мира между Баку и Ереваном

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 14:50
    Шалва Папуашвили: Тбилиси поддерживает шаги для прочного мира между Баку и Ереваном

    Грузия поддерживает усилия по достижению прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сегодня заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на 66-й Генеральной Ассамблее Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

    Он подчеркнул важность регионального сотрудничества, диалога и приверженности устойчивому развитию.

    Папуашвили отметил, что последние годы были трудным периодом для ОЧЭС, война России в Украине и геополитические изменения в Черноморском регионе серьезно повлияли на деятельность организации.

    Спикер парламента подчеркнул стратегическую, экономическую и важность региона с точки зрения безопасности, отметив, что долгосрочный мир является основой благосостояния и развития.

    По его словам, Грузия поддерживает усилия по достижению прочного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Он также приветствовал шаги, предпринятые для нормализации отношений между Арменией и Турцией:

    "Мы готовы использовать силу парламентской дипломатии, чтобы усилить наш регион сотрудничеством и возможностями".

    Грузия Шалва Папуашвили Южный Кавказ
    Şalva Papuaşvili: Azərbaycan və Ermənistan arasında davamlı sülh səylərini dəstəkləyirik

    Последние новости

    14:59

    Посол Омана: Арабские страны стремятся улучшить сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:52

    NETTY2025 определяет номинантов, начато голосование

    ИКТ
    14:52

    Грузия избрана председателем ПА ОЧЭС

    В регионе
    14:50

    Шалва Папуашвили: Тбилиси поддерживает шаги для прочного мира между Баку и Ереваном

    В регионе
    14:46

    Трамп заявил о прогрессе в мирных переговорах между Россией и Украиной

    Другие страны
    14:44
    Фото

    Переселившимся в село Мамедбейли 30 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:34

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1500 га

    Происшествия
    14:33
    Фото

    В рамках форума в Шуше обсуждено энергопартнерство между Азербайджаном и Турцией

    Внешняя политика
    14:33

    Страны ОДКБ на саммите в Бишкеке утвердят нового генсека

    Другие страны
    Лента новостей