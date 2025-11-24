Шалва Папуашвили: Тбилиси поддерживает шаги для прочного мира между Баку и Ереваном

Грузия поддерживает усилия по достижению прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сегодня заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на 66-й Генеральной Ассамблее Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Он подчеркнул важность регионального сотрудничества, диалога и приверженности устойчивому развитию.

Папуашвили отметил, что последние годы были трудным периодом для ОЧЭС, война России в Украине и геополитические изменения в Черноморском регионе серьезно повлияли на деятельность организации.

Спикер парламента подчеркнул стратегическую, экономическую и важность региона с точки зрения безопасности, отметив, что долгосрочный мир является основой благосостояния и развития.

По его словам, Грузия поддерживает усилия по достижению прочного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Он также приветствовал шаги, предпринятые для нормализации отношений между Арменией и Турцией:

"Мы готовы использовать силу парламентской дипломатии, чтобы усилить наш регион сотрудничеством и возможностями".