Haqqımızda

Rusiyanın sənaye obyektləri dron hücumuna məruz qalıb, bir nəfər ölüb, yaralılar var

Rusiyanın sənaye obyektləri dron hücumuna məruz qalıb, bir nəfər ölüb, yaralılar var Rusiyanın Arzamas şəhərinə dron hücumu zamanı bir nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb.
Region
11 avqust 2025 09:06
Rusiyanın sənaye obyektləri dron hücumuna məruz qalıb, bir nəfər ölüb, yaralılar var

Rusiyanın Arzamas şəhərinə dron hücumu zamanı bir nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Nijni Novqorod vilayətinin qubernatoru Qleb Nikitin “Telegram” kanalında bildirib.

"Bu gecə Ukrayna PUA-ları Nijni Novqorod vilayətində iki sənaye zonasına hücum edib. Təəssüf ki, Arzamasda hücumu dəf edərkən insan tələfatı və zərərdən qaçmaq mümkün olmayıb. Bir əməkdaş yerindəcə ölüb, iki yaralı xəstəxanaya çatdırılıb", - o qeyd edib.

Rusiyanın “Telegram” kanalları Arzamas cihazqayırma zavoduna endirildiyi ehtimal olunan dron zərbələrinin video və fotolarını yayımlayıb, yerli sakinlər ümumilikdə ən azı 10 partlayışın olduğunu bildiriblər.

Rusiya Müdafiə Nazirliyi gecə ərzində hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin 32 Ukrayna PUA-sını vurduğu barədə məlumat yayıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Drones attack industrial facilities in Russia's Arzamas, 1 killed
Rus versiyası Дроны атаковали промобъекты в российском Арзамасе, есть погибший и раненые

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Türkiyədə daha bir neçə zəlzələ qeydə alınıb
Türkiyədə daha bir neçə zəlzələ qeydə alınıb
11 avqust 2025 08:53
Türkiyədə zəlzələ zamanı 29 nəfər xəsarət alıb, ölən var - YENİLƏNİB-3
FotoTürkiyədə zəlzələ zamanı 29 nəfər xəsarət alıb, ölən var - YENİLƏNİB-3
11 avqust 2025 00:34
Tokayev: Astana ərazi bütövlüyü prinsipi ilə Ukraynada sülhün tərəfdarıdır
Tokayev: Astana ərazi bütövlüyü prinsipi ilə Ukraynada sülhün tərəfdarıdır
11 avqust 2025 00:33
Pezeşkian: Tehran sərhədlərin qorunacağı təqdirdə Zəngəzur dəhlizinin əleyhinə deyil
Pezeşkian: Tehran sərhədlərin qorunacağı təqdirdə Zəngəzur dəhlizinin əleyhinə deyil
10 avqust 2025 22:07
Türkiyədə zəlzələlərdən sonra yeddi afterşok qeydə alınıb
Türkiyədə zəlzələlərdən sonra yeddi afterşok qeydə alınıb
10 avqust 2025 22:01
Ərdoğan: Güclü zəlzələ ilə əlaqədar olaraq bütün qurumlar hərəkətə keçiblər
Ərdoğan: Güclü zəlzələ ilə əlaqədar olaraq bütün qurumlar hərəkətə keçiblər
10 avqust 2025 21:47
Dağıstanda yol qəzası olub, ölən və yaralananlar var
Dağıstanda yol qəzası olub, ölən və yaralananlar var
10 avqust 2025 20:41
Türkiyədə üç yanaşı fabrik yanır
Türkiyədə üç yanaşı fabrik yanır
10 avqust 2025 18:38
Türkiyədə NK toplantısında Vaşinqton görüşündə əldə olunan razılaşmalar müzakirə ediləcək
Türkiyədə NK toplantısında Vaşinqton görüşündə əldə olunan razılaşmalar müzakirə ediləcək
10 avqust 2025 17:48
İranda baş verən atışmada üç hücumçu zərərsizləşdirilib, bir polis ölüb
İranda baş verən atışmada üç hücumçu zərərsizləşdirilib, bir polis ölüb
10 avqust 2025 12:22

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi