Roma Papası Sultan Əhməd məscidini ziyarət edib
Region
- 29 noyabr, 2025
- 12:58
Türkiyədə səfərdə olan Roma Papası XIV Leo Sultan Əhməd məscidini və Yeşilköydə yerləşən Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilsəsini ziyarət edib.
"Report" Haber Global-a istinadən xəbər verir ki, ziyarət zamanı XIV Leo-ya məscidin tarixi və memarlığı izah edilib.
Papa XIV Leo ilk dəfə bu məscidə gəldiyini və bu vəzifəyə təyin olunduqdan sonra ziyarət etdiyi ilk məscidin Sultan Əhməd məscidi olduğunu qeyd edib.
XIV Leo, həmçinin Yeşilköydə yerləşən Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks kilsəsinin liderləri və xristian icmaları ilə görüşlər keçirib.
Son xəbərlər
13:42
KİV: ABŞ-də aparılacaq danışıqlarda Ukraynanı kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri təmsil edə bilərDigər ölkələr
13:38
Ukraynada Rusiyanın hücumu nəticəsində 600 mindən çox insan işıqsız qalıbDigər ölkələr
13:27
"Böyük Dəbilqə": Hidayət Heydərov və Rəşid Məmmədəliyev yarışı mükafatsız başa vurubFərdi
13:19
Accounting.Az |Biznesinizin inkişafı üçün etibarlı tərəfdaşBiznes
13:19
Qara dənizdəki "VİRAT" tankeri hücuma məruz qalıbRegion
13:16
Foto
Laçında MDB-dən olan qonaqlar üçün şəhər gəzintisi təşkil edilibDigər
13:14
Gürcüstanın büdcə xərclərinin 13,5, gəlirlərinin isə 11,3 mlrd dollar olacağı proqnozlaşdırılır - ƏLAVƏ OLUNUBRegion
13:09
Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun infrastrukturu pilotsuz katerlərin hücumu nəticəsində zədələnibDigər ölkələr
13:08