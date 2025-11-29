İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Roma Papası Sultan Əhməd məscidini ziyarət edib

    Region
    • 29 noyabr, 2025
    • 12:58
    Roma Papası Sultan Əhməd məscidini ziyarət edib

    Türkiyədə səfərdə olan Roma Papası XIV Leo Sultan Əhməd məscidini və Yeşilköydə yerləşən Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilsəsini ziyarət edib.

    "Report" Haber Global-a istinadən xəbər verir ki, ziyarət zamanı XIV Leo-ya məscidin tarixi və memarlığı izah edilib.

    Papa XIV Leo ilk dəfə bu məscidə gəldiyini və bu vəzifəyə təyin olunduqdan sonra ziyarət etdiyi ilk məscidin Sultan Əhməd məscidi olduğunu qeyd edib.

    XIV Leo, həmçinin Yeşilköydə yerləşən Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks kilsəsinin liderləri və xristian icmaları ilə görüşlər keçirib.

