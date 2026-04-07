    Region
    • 07 aprel, 2026
    • 17:33
    ROKETSAN Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə 20 ədəd raket sistemi təhvil verib

    Bu gün Türkiyənin müdafiə sənayesi şirkəti ROKETSAN tərəfindən Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə təhvil verilən raket sistemlərinin siyahısı açıqlanıb.

    "Report" Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, onların sayı 20-dir.

    Sözügedən raket sistemlərini təqdim edirik:

    1. TAYFUN Ballistik Raketi

    2. SİPER Uzun Mənzilli Bölgə Hava və Raket Müdafiə Sistemi

    3. ATMACA Gəmisavar Raketi

    4. HİSAR-A Alçaq İrtifa Hava Müdafiə Raketi

    5. HİSAR-O (Orta İrtifa) RF Hava Müdafiə Raketi

    6. SUNGUR Hava Müdafiə Raket Sistemi

    7. KARA ATMACA Qurudan Quruya Seyir Raketi

    8. ÇAKIR Seyir Raketi

    9. SOM Seyir Raketi

    10. T-107/122 Çoxlüləli Raketatan [ÇNRA] Silah Sistemi

    11. MAM-L Mini Ağıllı Sursat

    12. MAM-C Mini Ağıllı Sursat

    13. MAM-T Ağıllı Sursat

    14. TEBER İdarəetmə Dəsti

    15. L-OMTAS Lazer Güdümlü Orta Mənzilli Tanksavar Silah Sistemi

    16. OMTAS Orta Mənzilli Tanksavar Silah Sistemi

    17. CİRİT Lazer Güdümlü Raket

    18. LUMTAS Lazer Güdümlü Uzun Mənzilli Tanksavar Silah Sistemi

    19. KARAOK Portativ Tanksavar Silah Sistemi

    20. İHA-230 Havadan Quruya Ballistik Supersəs Raket

    Qeyd edək ki, bu gün Ankarada ROKETSAN İstehsal Müəssisələrinin Açılışı, Seriyalı İstehsal Tədarükləri və Təməlqoyma mərasimi keçirilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan mərasimdə çıxış edib.

    Son xəbərlər

    17:55

    İsrail İranda 10 dəmir yolu obyektinə hücum edib

    Digər ölkələr
    17:51

    Georgi Kondruseviç: "Lənkəran"ın mübarizəni dayandırmasının səbəbi heyətdəki itkilərdir"

    Komanda
    17:41

    Tovuz şəhər stadionunun qazonu yenidənqurmadan sonra təftiş edilib

    Futbol
    17:36

    Sabah Biləsuvarda 600 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    17:34

    Azərbaycan ETSN üçün Belarusdan 100 ədəd avtomobil texnikası alacaq

    Biznes
    17:33

    ROKETSAN Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə 20 ədəd raket sistemi təhvil verib

    Region
    17:29

    Vens: ABŞ Trampın ultimatum müddəti bitənə qədər İranın infrastrukturuna zərbə endirməyəcək

    Digər ölkələr
    17:28

    Antonio Valensiya 40 yaşında karyerasını bərpa edib

    Futbol
    17:27

    Vens Macarıstanda keçiriləcək parlament seçkilərində Orbanın qələbəsinə əmindir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti