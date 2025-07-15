Qazaxıstanın Baş naziri: "ABŞ mallarına cavab rüsumları tətbiq etməyi planlaşdırmırıq"

Qazaxıstan ABŞ mallarına cavab tədbiri olaraq rüsumları artırmayacaq.
“Report”un yerli bürosunun məlumatına görə, bunu Astanada keçirilən mətbuat konfransında Qazaxıstanın Baş naziri Oljas Bektenov bildirib.
O qeyd edib ki, Qazaxıstanın ABŞ-yə ixracının 95 %-i ölkə Prezidenti Donald Trampın təklif etdiyi rüsumları əhatə etmir. Qalan 5 % isə "kritik yük daşımır".
"Buna baxmayaraq, biz ABŞ-la danışıqlar aparırıq", - O.Bektenov vurğulayıb.
Məlumata görə, ABŞ avqustun 1-dən etibarən Qazaxıstan mallarının idxalına 25 % həcmində rüsum tətbiq etmək niyyətini elan edib.
Qazaxıstanın Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Donald Trampa cavab məktubunda Qazaxıstanın konstruktiv dialoqu davam etdirməyə hazır olduğunu təsdiqləyib.