Haqqımızda

Qazaxıstanın Baş naziri: "ABŞ mallarına cavab rüsumları tətbiq etməyi planlaşdırmırıq"

Qazaxıstanın Baş naziri: "ABŞ mallarına cavab rüsumları tətbiq etməyi planlaşdırmırıq" Qazaxıstan ABŞ mallarına cavab tədbiri olaraq rüsumları artırmayacaq.
Region
15 iyul 2025 11:46
Qazaxıstanın Baş naziri: ABŞ mallarına cavab rüsumları tətbiq etməyi planlaşdırmırıq

Qazaxıstan ABŞ mallarına cavab tədbiri olaraq rüsumları artırmayacaq.

“Report”un yerli bürosunun məlumatına görə, bunu Astanada keçirilən mətbuat konfransında Qazaxıstanın Baş naziri Oljas Bektenov bildirib.

O qeyd edib ki, Qazaxıstanın ABŞ-yə ixracının 95 %-i ölkə Prezidenti Donald Trampın təklif etdiyi rüsumları əhatə etmir. Qalan 5 % isə "kritik yük daşımır".

"Buna baxmayaraq, biz ABŞ-la danışıqlar aparırıq", - O.Bektenov vurğulayıb.

Məlumata görə, ABŞ avqustun 1-dən etibarən Qazaxıstan mallarının idxalına 25 % həcmində rüsum tətbiq etmək niyyətini elan edib.

Qazaxıstanın Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Donald Trampa cavab məktubunda Qazaxıstanın konstruktiv dialoqu davam etdirməyə hazır olduğunu təsdiqləyib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası PM: Kazakhstan doesn’t plan to apply retaliatory tariffs on US goods
Rus versiyası Бектенов: Казахстан не планирует вводить ответные пошлины на товары из США

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların veriləcəyi tarix açıqlanıb
Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların veriləcəyi tarix açıqlanıb
9 iyul 2025 11:38
Builki sertifikasiya imtahanında riyaziyyat müəllimləri ən yüksək nəticə göstərən rayonlar məlum olub
Builki sertifikasiya imtahanında riyaziyyat müəllimləri ən yüksək nəticə göstərən rayonlar məlum olub
10 iyul 2025 11:00
Danone ləğv olunur
"Danone" ləğv olunur
11 iyul 2025 12:26
Nazir: Növbəti il bütün müəllimlər sertifikasiyadan keçmiş olacaq
Nazir: Növbəti il bütün müəllimlər sertifikasiyadan keçmiş olacaq
10 iyul 2025 10:44
Hərbi qulluqçuların pensiyalarının hesablanması ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik müzakirə edilmir - RƏSMİ
Hərbi qulluqçuların pensiyalarının hesablanması ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik müzakirə edilmir - RƏSMİ
14 iyul 2025 10:28
Bu ilin altı ayında 26 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub
Bu ilin altı ayında 26 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub
9 iyul 2025 11:01
Şirvanda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Şirvanda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
11 iyul 2025 09:55
Naxçıvan üzrə iyul ayının pensiyaları ödənilib
Naxçıvan üzrə iyul ayının pensiyaları ödənilib
9 iyul 2025 17:15
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
11 iyul 2025 14:58
Azərbaycanda 2 000 manat və daha çox maaş alan müəllimlərin sayı açıqlanıb
Azərbaycanda 2 000 manat və daha çox maaş alan müəllimlərin sayı açıqlanıb
10 iyul 2025 11:18

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi