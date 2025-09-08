İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Qazaxıstan XİN başçısı: Saxlanıldığım barədə yalan xəbər yayılanda işdə idim

    Region
    • 08 sentyabr, 2025
    • 10:28
    Qazaxıstan XİN başçısı: Saxlanıldığım barədə yalan xəbər yayılanda işdə idim

    Qazaxıstanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Murat Nurtleu saxlanılması barədə yayılan saxta xəbərləri şərh edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan KİV-i məlumat yayıb.

    "Bu yalandır, absurddur. Düşünürəm ki, şərh etməyə belə dəyməz, siz özünüz hər şeyi görürsünüz", - Nurtleu jurnalistlərə bildirib.

    XİN başçısı qeyd edib ki, onun saxlanılması barədə saxta xəbərlərin yayıldığı müddətdə o, öz iş yerində olub.

    "Mənim yanıma kim gəlib? Kim məndən soruşub? Mən işdə oturmuşdum. İclaslarım var idi. Digər ölkələrdən olan həmkarlarımla telefon danışıqları apardığım sizə məlumdur. İnvestorlarla iş görüşləri olub", - o bildirib.

    M.Nurtleu, həmçinin yoxlanılmamış məlumatların yayılmasına görə məhkəməyə müraciət etmək niyyətində olmadığını bildirib.

    Qazaxıstan xarici işlər naziri Murat Nurtleu
    Глава МИД Казахстана заявил, что сидел на работе, когда появился фейк о его задержании

    Son xəbərlər

    10:58

    2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitində 3000 şəxsin iştirakı gözlənilir

    Fərdi
    10:57

    İzmirdə polis idarəsinə silahlı hücum edilib, iki polis həlak olub, biri yaralanıb

    Region
    10:55

    Türkiyədə sosial şəbəkələrin işində problem yaranıb

    Digər ölkələr
    10:49

    Bu ilin 8 ayında 36 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

    Sosial müdafiə
    10:49

    Yeni səfir İsraillə Qazaxıstan arasında münasibətlərin dərinləşməsinə ümid edir

    Region
    10:46

    ARDNF və SOCAR-ın birgə müəssisəsi 3 illik auditor seçir

    Maliyyə
    10:42
    Foto

    Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər Halqası və SportAccord arasında rəsmi müqavilə imzalanıb

    Fərdi
    10:41

    Naxçıvanın bəzi ərazilərində üç gün işıq fasilələrlə veriləcək

    Energetika
    10:37

    Putin Dövlət Dumasına İşgəncələrə qarşı konvensiyanın ləğvi haqqında qanun layihəsi təqdim edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti