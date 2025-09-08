Глава МИД Казахстана заявил, что сидел на работе, когда появился фейк о его задержании

Вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу прокомментировал фейки о своем задержании.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"Это ложь, абсурд. Думаю, наверное, бывает у людей весной и осенью… Думаю, даже комментировать нечего, вы же сами все видите", - сказал Нуртлеу журналистам в кулуарах парламента.

Глава МИД отметил, что в период распространения фейковых новостей о его задержании, находился на своем рабочем месте.

"А кто ко мне приходил? Кто у меня спрашивал? Я же сидел на работе. Вы видели, что у меня были рабочие совещания. Вам известно о том, что я разговаривал по телефону со своими коллегами из других стран. Были рабочие встречи с инвесторами. Все как обычно", - сказал он.

Нуртлеу также заявил, что не планирует подавать в суд за распространение непроверенной информации, сказав, что "не воспринимает это на свой счет".

"Мы живем в правовом государстве. Казахстан является светским государством. Есть соответствующие органы, пусть они этим занимаются, если это надо. Я на свой счет воспринимать это не собираюсь. Знаете, меня в стране возможно не будет, я планирую после послания выехать за рубеж. Наверное, это [распространение фейковых новостей] тоже одно из испытаний", - сказал Нуртлеу.

Отметим, что 4 сентября ряд казахстанских СМИ сообщили, что комитетом национальной безопасности (КНБ) якобы были задержаны его высокопоставленные сотрудники, а также вице-премьер – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу и бизнесмен Гаджи Гаджиев. Позже эта информация была опровергнута со стороны официальных лиц Казахстана, в том числе и МИД страны.