Putinin köməkçisi: Rusiya ilə ABŞ arasında təmaslar davam edəcək
Region
- 03 dekabr, 2025
- 02:17
Rusiya ilə ABŞ arasında nümayəndələr və köməkçilər səviyyəsində təmaslar davam edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov ABŞ prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoffla danışıqların yekunlarına dair brifinqdə bildirib.
"Biz razılaşdıq ki, amerikalılarla təmaslar nümayəndələr, köməkçilər və digər nümayəndələr səviyyəsində davam etdiriləcək", - deyən Uşakov qeyd edib edib ki, xüsusilə Uitkoff və sahibkar, investor və "Affinity Partners"in təsisçisi Jared Kuşner ilə əlaqələr davam edəcək.
