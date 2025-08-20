Haqqımızda

Pezeşkian: ABŞ İranın nüvə obyektlərinə hücum etməklə beynəlxalq hüququ pozub

Pezeşkian: ABŞ İranın nüvə obyektlərinə hücum etməklə beynəlxalq hüququ pozub ABŞ İranın nüvə obyektlərinə hücum etməklə bütün beynəlxalq norma və standartları pozub.
Region
20 avqust 2025 14:16
Pezeşkian: ABŞ İranın nüvə obyektlərinə hücum etməklə beynəlxalq hüququ pozub

ABŞ İranın nüvə obyektlərinə hücum etməklə bütün beynəlxalq norma və standartları pozub.

“Report” xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Minskdə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə geniş tərkibdə danışıqlarda deyib.

“Bu hücumlar bütün beynəlxalq norma və standartları pozmaqla həyata keçirilib: Onlar beynəlxalq hüququ və hamılıqla qəbul edilmiş bütün normaları tapdalayıblar. İran İslam Respublikası heç vaxt heç kimə qarşı müharibə başlatmayıb. Ancaq hücumların hədəfinə çevrildiyimiz zaman buna uyğun cavab verməliyik”, - o vurğulayıb.

Pezeşkian qeyd edib ki, bu hücumlar təkcə İrana qarşı deyil, həm də dünyanın bütün müstəqil ölkələrinə qarşı yönəlib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Pezeshkian: US violated all international norms by attacking Iran’s nuclear facilities
Rus versiyası Пезешкиан: США нарушили международное право, атаковав ядерные объекты Ирана

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi