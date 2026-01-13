İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Nazir: Türkiyə ilə sərhədlərin açılması Ermənistana yeni iqtisadi və loqistik imkanlar yaradacaq

    Region
    • 13 yanvar, 2026
    • 16:15
    Nazir: Türkiyə ilə sərhədlərin açılması Ermənistana yeni iqtisadi və loqistik imkanlar yaradacaq

    Ermənistan hökuməti ardıcıl olaraq Türkiyə ilə sərhədlərin açılmasını irəli sürür və sərhədlərin açılması zamanı yeni iqtisadi və loqistik imkanların yaradılacağına ümid edir.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin iqtisadiyyat naziri Gevorq Papoyan investorlar və sahibkarlarla görüşü zamanı bildirib.

    "Bizim üçün sərhədyanı bölgələrdə gömrük anbarları, terminalları və loqistika mərkəzləri kimi müəyyən imkanların yaradılması çox vacibdir", - nazir vurğulayıb.

    O, həmçinin şirkətlərin belə proqramları həyata keçirmək və investisiya təşəbbüslərini inkişaf etdirmək üçün istifadə edə biləcəkləri dövlət dəstəyi vasitələrinə toxunub.

    Ermənistan Türkiyə Gevorq Papoyan sərhədlərin açılması
    Папоян: Открытие границ с Турцией создаст для Армении новые экономические возможности

    Son xəbərlər

    16:50

    Özbəkistan Müdafiə Doktrinasını və Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasını yeniləmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    16:50

    Rəqəmsal bankçılıqda yeni dövr: bütün bank əməliyyatlarınızı "Birbank"da izləyin

    Maliyyə
    16:48

    İranın Almaniya, Fransa və Niderlanddakı səfirləri bu ölkələrin XİN-ə çağırılıb

    Region
    16:46

    "ARB" kanalının yayımı 3 saatlıq dayandırılacaq

    Media
    16:46

    Altı il ərzində Ağdərədəki "Dəmirli" mis yatağından Çinə 1,6 milyard manatlıq məhsul ixrac olunacaq

    Sənaye
    16:45

    "Mentor Klinika" layihəsi çərçivəsində Şamaxıda ilk dəfə travmatoloji əməliyyat icra olunub

    Sağlamlıq
    16:39

    Bu il Ağdərənin Çıldıran kəndində daha 30 ev bərpa ediləcək

    Daxili siyasət
    16:39

    "Barselona" Joau Kanselunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    16:39

    Əməliyyatda texniki qüsur səbəbindən xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti