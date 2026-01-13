Папоян: Открытие границ с Турцией создаст для Армении новые экономические возможности

Правительство Армении последовательно продвигает повестку по разблокировке границ с Турцией, и выражает надежду, что при открытии границ будут созданы новые экономические и логистические возможности.

Как передает Report со ссылкой на министерство экономики Армении, об этом заявил глава ведомства Геворг Папоян на встрече с инвесторами и предпринимателями.

"Для нас очень важно создать определенные логистические возможности в приграничных районах, особенно таможенные склады, таможенные терминалы и логистические центры", - подчеркнул министр.

Он также затронул инструменты государственной поддержки, которые компании могут использовать для реализации таких программ и развития инвестиционных инициатив.