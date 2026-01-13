Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Папоян: Открытие границ с Турцией создаст для Армении новые экономические возможности

    В регионе
    • 13 января, 2026
    • 16:05
    Папоян: Открытие границ с Турцией создаст для Армении новые экономические возможности

    Правительство Армении последовательно продвигает повестку по разблокировке границ с Турцией, и выражает надежду, что при открытии границ будут созданы новые экономические и логистические возможности.

    Как передает Report со ссылкой на министерство экономики Армении, об этом заявил глава ведомства Геворг Папоян на встрече с инвесторами и предпринимателями.

    "Для нас очень важно создать определенные логистические возможности в приграничных районах, особенно таможенные склады, таможенные терминалы и логистические центры", - подчеркнул министр.

    Он также затронул инструменты государственной поддержки, которые компании могут использовать для реализации таких программ и развития инвестиционных инициатив.

    Геворг Папоян Армения Турция открытие границ логистика
    Nazir: Türkiyə ilə sərhədlərin açılması Ermənistana yeni iqtisadi və loqistik imkanlar yaradacaq

    Последние новости

    16:36

    Рафиев и Гусев обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Украиной

    Внешняя политика
    16:36

    Узбекистан намерен обновить Оборонную доктрину и Концепцию нацбезопасности

    Другие страны
    16:29

    Испания на 41% сократила импорт СПГ из России в прошлом году

    Энергетика
    16:26

    В Будапеште обсуждены приоритеты председательства Азербайджана в ОТГ

    Внешняя политика
    16:26

    Судам в Каспийском море объявлено штормовое предупреждение

    Инфраструктура
    16:23
    Фото

    В Вене обсуждены приоритеты сотрудничества ОТГ с международными организациями

    Внешняя политика
    16:21

    Цена нефти марки Brent составила почти $65 за баррель - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:19
    Фото

    По инициативе IDEA организована тренинговая программа "Путеводитель по ответственному экотуризму"

    Экология
    16:13
    Фото

    В селе Хейвалы Агдеринского района в течение года восстановят еще 50 домов

    Внутренняя политика
    Лента новостей