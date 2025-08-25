Haqqımızda

Mirzoyan: Sülh gündəliyinin həyata keçirilməsi Ermənistanın prioritet vəzifəsidir

Mirzoyan: Sülh gündəliyinin həyata keçirilməsi Ermənistanın prioritet vəzifəsidir Ermənistanın xarici ölkələrdəki səfirlərinin müşavirəsi avqust 25-də Qapanda xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan ilə müzakirələrlə davam edib.
Region
25 avqust 2025 12:53
Mirzoyan: Sülh gündəliyinin həyata keçirilməsi Ermənistanın prioritet vəzifəsidir

Ermənistanın xarici ölkələrdəki səfirlərinin müşavirəsi avqustun 25-də Qafanda xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan ilə müzakirələrlə davam edib.

Bu barədə "Report" "Armenpress"ə istinadən xəbər verir.

Müzakirələrin əsas mövzularından biri 8 avqustda Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşmalar olub.

Bakı və İrəvan arasında paraflanmış sülh sazişindən danışan Mirzoyan, sülhün təkcə Ermənistan üçün yox, bütün Cənubi Qafqaz üçün əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıb.

Bundan əlavə, nazir yeni reallıqlar şəraitində ölkənin xarici siyasətinin strateji baxışını təqdim edib, açılan yeni imkanları və onların həyata keçirilməsi üçün qarşıda duran işləri qeyd edib.

XİN başçısı bildirib ki, sülh gündəliyinin həyata keçirilməsi diplomatik orqanlar da daxil olmaqla Ermənistan hökumətinin prioritet vəzifəsidir.

O, həmçinin regional kommunikasiyanın açılmasının ölkə üçün geniş imkanlar yaradacağını vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Ermənistanın xaricdəki səfirlərinin illik müşavirəsi avqustun 24-də başlayıb və avqust 27-də başa çatacaq.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Mirzoyan discusses implementation of Washington agreements with Armenian ambassadors
Rus versiyası Мирзоян обсудил с армянскими послами реализацию вашингтонских договоренностей

Ən vacib xəbərlər

Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
25 avqust 2025 11:09
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 20:22
Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
FotoTürkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
22 avqust 2025 17:43
Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi