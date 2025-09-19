İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    • 19 sentyabr, 2025
    • 22:51
    Marneulidə azərbaycanlı gürcü dilini bilmədiyinə görə şillələnib, qarşıdurma yaranıb

    Gürcüstanın Marneuli şəhərində Orxan Piriyev adlı azərbaycanlı gürcü dilini bilmədiyi üçün şillələnib.

    "Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, hadisə "Melody" şirniyyat mağazasında baş verib.

    Marneuli Bələdiyyə Məclisi sədrinin müavini Riçard Qiqaninin oğlu Mamuka Qiqani mağazada satıcıdan gürcü dilində danışmağı tələb edib. Lakin azərbaycanlı gürcü dilini bilmədiyinə görə Mamuka Qiqani ona şillə vurub. Bu zaman ətrafdakılarla onun arasında qarşıdurma yaşanıb.

    Mamuka Qiqani polis bölməsinə aparılıb.

    Məlumata görə, azərbaycanlı 3 gündür, orada işləyir.

