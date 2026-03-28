    Mahaçqalada su basmış evlərdən 80-dən çox adam təxliyə edilib, fövqəladə vəziyyət rejimi elan olunub

    Region
    • 28 mart, 2026
    • 15:05
    Yağışlar səbəbindən Mahaçqalada su basmış fərdi evlərdən 80-dən çox adam təxliyə edilib.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dağıstan üzrə Baş İdarəsindən məlumat verilib.

    "Zarеçnaya küçəsində su kanalının tutulması nəticəsində yağış sularının səviyyəsi artıb. 20-yə yaxın fərdi yaşayış evi su altında qalıb, suyun səviyyəsi bəzi yerlərdə 1,5 metrə çatıb. Rusiya FHN əməkdaşları tərəfindən zibilin təmizlənməsindən sonra suyun səviyyəsinin enməsi müşahidə olunur. 83 nəfər, o cümlədən üç uşaq təxliyə, dörd nəfər xilas edilib" – məlumatda deyilir.

    Bundan başqa, Perova küçəsində yağış suyunun yığılması səbəbindən beş ev və təxminən altı avtomobil su altında qalıb. Hazırda xilasedicilər əhalinin təxliyəsini həyata keçirirlər.

    Daha əvvəl Mahəçqala administrasiyasından verilən məlumata görə, şəhərdə fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq olunub.

    İntensiv yağışlar Güclü yağışlar
    В Махачкале эвакуировали более 80 человек из подтопленных домов, объявлен режим ЧС

