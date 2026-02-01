Macarıstanda saxlanılan cinayətkar qrupun lideri Türkiyəyə ekstradisiya olunub
Region
- 01 fevral, 2026
- 02:07
Qırmızı bülletenlə axtarılan və 25 may 2024-cü ildə Macarıstanda saxlanılan "Ayhan Bora Kaplan" mütəşəkkil cinayət qruplaşmasının rəhbəri Serdar Sertçelik Türkiyəyə ekstradisiyadan sonra həbs olunub.
"Report" xəbər verir ki, Serdar Sertçelik haqqında "cinayət törətmək məqsədi ilə qurulan qruplaşmaya üzv olmaq", "qəsdən adam öldürmə" və "cinayəti gizlətmək, başqa bir cinayətin dəlillərini gizlətmək və ya yaxalanmamaq məqsədi ilə adam öldürmə"də ittiham olunur.
Sertçelik, İnterpol-Europol Departamentinin əməkdaşlarının nəzarəti altında təyyarə ilə Budapeştdən Ankaraya gətirilib.
Ankaranın Baş Prokurorluğu Serdar Sertçelikin həbs olunduğunu açıqlayıb.
Son xəbərlər
02:56
ABŞ-nin Danimarkadakı səfirliyi qarşısında Qrenlandiyadakı vəziyyətlə bağlı aksiya keçirilibDigər ölkələr
02:40
Məhəmməd İslami: İranı nüvə silahı olmadan da qorumağa qadirikRegion
02:07
Macarıstanda saxlanılan cinayətkar qrupun lideri Türkiyəyə ekstradisiya olunubRegion
01:44
Pezeşkian: Yaxın Şərqdə müharibə nə İranın, nə də ABŞ-nin maraqlarına uyğundurRegion
01:31
ABŞ Prezidenti hesab edir ki, demokratlar daha bir şatdaun istəmirlərDigər ölkələr
01:16
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Döyüş baltaları və əyri qılıncların gizli fəlsəfəsi olubDaxili siyasət
00:57
"Filadelfiya"nın basketbolçusu Corc 25 oyunluq diskvalifikasiya olunubKomanda
00:39
Foto
Rusiya Dnepropetrovsk vilayətinə zərbələr endirib, ölən və xəsarət alanlar varDigər ölkələr
00:19