Lavrov ATƏT-i kəskin tənqid edib
- 03 dekabr, 2025
- 01:21
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatında (ATƏT) hazırkı vəziyyət acınacaqlıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov "Rossiyskaya qazeta"da dərc olunan məqaləsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, ATƏT ilə bağlı nikbinliyə əsas yoxdur: "Vurğulayım: optimizm üçün heç bir səbəb yoxdur. Tunelin sonunda işıq yoxdur. Amma ən azı indilik ATƏT-in dağılmasından yayınmaq şansı var. Buna nail olmaq üçün təşkilatın bütün üzvlərinin bərabərhüquqlu və qarşılıqlı hörmətli dialoqun Helsinki prinsiplərinə uyğunluğuna qayıtması lazımdır".
Rusiya XİN rəhbəri əlavə edib ki, təşkilat regional münaqişələrin həllində dürüst vasitəçi ola bilməyib: "Təsisçilərinin nəzərdə tutduğu kimi, təşkilatın ən mühüm funksiyaları erkən xəbərdarlıq və mübahisələrin həlli idi. Bununla belə, ATƏT regional münaqişələrin həllində dürüst vasitəçi ola bilmədi".