KİV: İsrail Tehranda İran rəsmilərinin görüş yerinə aviazərbə endirib
Region
- 07 aprel, 2026
- 22:14
İsrail Müdafiə Ordusu Tehranda yüksəkvəzifəli İran rəsmilərinin görüşünün keçirildiyi məkana aviazərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail mediası məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, İsrail hərbçilərinin hədəflərindən biri İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) komandanı Əhməd Vahidi olub.
