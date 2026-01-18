İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İstanbulda 2 milyon 760 min narkotik həb aşkarlanıb

    Region
    • 18 yanvar, 2026
    • 17:36
    İstanbulda 2 milyon 760 min narkotik həb aşkarlanıb

    Türkiyənin İstanbul şəhərində polisin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində 2 milyon 760 min narkotik həb və 314 kq əlavə maddə aşkarlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya "X"dəki hesabında məlumat yayıb.

    "2 şübhəli saxlanılıb, onların cəmiyyətin sağlamlığına zərər verməsini əngəllədik" , - nazir bildirib.

    İstanbul Narkotik qaqaçmalçılığı əməliyyat Ali Yerlikaya

