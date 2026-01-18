İstanbulda 2 milyon 760 min narkotik həb aşkarlanıb
- 18 yanvar, 2026
- 17:36
Türkiyənin İstanbul şəhərində polisin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində 2 milyon 760 min narkotik həb və 314 kq əlavə maddə aşkarlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya "X"dəki hesabında məlumat yayıb.
"2 şübhəli saxlanılıb, onların cəmiyyətin sağlamlığına zərər verməsini əngəllədik" , - nazir bildirib.
İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Sancaktepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonumuzda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 18, 2026
🔻2 Milyon 760 bin adet uyuşturucu hap,
🔻314 kg katkı maddesi
ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.
❗️2 şüpheliyi yakaladık.
İstanbul… pic.twitter.com/4v7pwG2RIE
