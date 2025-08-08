İrkutskda 17 sərnişinin olduğu avtobus Baykal gölünə düşüb

İrkutsk vilayətinin Olxon rayonunda sərnişinlərlə dolu mikroavtobus yamacdan Baykal gölünə yuvarlanıb.
"Report"un Rusiya mətbuatına istinadən məlumatına görə, bu barədə RF DİN-in regional idarəsindən bildirilib.
"İlkin məlumatlara görə, bu gün gündüz saatlarında mikroavtobus özbaşına hərəkətə başlayıb və yamacdan Baykal gölünə yuvarlanıb. Hadisə baş verən zaman salonun içində insanlar olub. Onlar xəsarət alıblar", - məlumatda deyilir.
Hadisə yerinə təcili yardım xidmətlərinin əməkdaşları gəliblər. Mikroavtobusda 17 sərnişin olub. Onlardan bəzilərinə tibbi yardım göstərilib. Qəzanın səbəbləri araşdırılır.