Haqqımızda

İrəvanda Paşinyanın Pezeşkianla görüşü başlayıb

İrəvanda Paşinyanın Pezeşkianla görüşü başlayıb Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan İrəvana ilk dəfə rəsmi səfərə gələn İran Prezidenti Məsud Pezeşkianı qarşılayıb.
Region
19 avqust 2025 10:21
İrəvanda Paşinyanın Pezeşkianla görüşü başlayıb

Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan İrəvana ilk dəfə rəsmi səfərə gələn İran Prezidenti Məsud Pezeşkianı qarşılayıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

Təntənəli qarşılanma mərasimi Paşinyanın iqamətgahında keçirilib.

Qeyd olunub ki, daha sonra hər iki ölkənin nümayəndələrinin iştirakı ilə genişləndirilmiş iclas keçiriləcək, sonra Ermənistanın Baş naziri və İran Prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış edəcəklər.

M.Pezeşkian Ermənistana dünən gəlib. Uçuşdan əvvəl o bildirib ki, İrəvana səfərinin əsas mövzusu "Şimal-Cənub" nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı olacaq. Prezident həmçinin qeyd edib ki, "Şərq-Qərb" marşrutu ticarət üçün mühüm platforma ola bilər.

Onun sözlərinə görə, Ermənistanla energetika, nəqliyyat, investisiya, səhiyyə və turizm sahələrində əməkdaşlığın inkişafı məsələləri nəzərdən keçiriləcək.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Meeting between Armenian prime minister and Iranian president kicks off in Yerevan
Rus versiyası Началась встреча премьера Армении и президента Ирана в Ереване

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi