İranda daş kömür emalı müəssisəsində tavan uçub, ölən və yaralananlar var
Region
- 17 oktyabr, 2025
- 12:05
İranda Cənubi Xorasan əyalətinin "Təbəs Pərvədə" daş kömür şirkətinin hasilat emalatxasında baş verən qəza nəticəsində bir fəhlə ölüb, yaralananlar var
"Report" İSNA-ya istnadən xəbər verir ki, bu barədə Təbəsin icra başçısı Əli Əşrəfian bildirib.
Onun sözlərinə görə, emalatxanada zəncir konveyerin hərəkəti zamanı iş yerinin tavanının bir hissəsi çöküb, nəticədə fəhlə ölüb.
Xilasetmə və təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları hadisə yerinə cəlb edilib. Yaralılara tibbi yardım göstərilib və təxliyə əməliyyatları həyata keçirilib.
Əli Əşrəfian bildirib ki, hadisənin dəqiq səbəbi təhlükəsizlik ekspertləri və Əmək İdarəsi əməkdaşları tərəfindən araşdırılır.
Son xəbərlər
12:13
Regional və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük çərçivəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi I oxunuşda təsdiqlənibMilli Məclis
12:11
Buxarestdə yaşayış binasında güclü partlayış olub, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
12:10
İlham Mirzəliyev: "Əsas hədəfimiz dövlət büdcəsindən asılılığı minimum səviyyəyə endirməkdir" - MÜSAHİBƏEnergetika
12:06
Milli Məclis hakimlər haqqında dəyişiklikləri I oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
12:05
İranda daş kömür emalı müəssisəsində tavan uçub, ölən və yaralananlar varRegion
12:03
Vaqif Cavadov: "Tvente"də gördüklərim və öyrəndiklərim məşqçilik karyeramda çox faydalı olacaq" - MÜSAHİBƏFutbol
12:02
Foto
Gürcüstan və Türkiyə sahil mühafizələri birgə təlimlər keçiribRegion
12:02
Bu ilin doqquz ayında dəyəri 170 milyon manatdan çox narkotik dövriyyədən çıxarılıbHadisə
11:59