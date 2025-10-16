İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    İranda 10 nəfər inhalyasiya səbəbindən zəhərlənib

    Region
    • 16 oktyabr, 2025
    • 12:52
    İranda 10 nəfər inhalyasiya səbəbindən zəhərlənib

    İranın Rey şəhərində yerləşən Qəniabad meydanında 10 nəfər inhalyasiya səbəbindən (dərman və ya digər maddələrin nəfəs yolu ilə orqanizmə daxil olması) zəhərlənib.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Tehran vilayəti Təcili Tibbi Yardım İdarəsinin rəisi Məhəmməd İsmayıl Tokəli jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O qeyd edib ki, hadisənin dəqiq səbəbi və zərərçəkənlərin vəziyyətinin araşdırılması davam edir.

    İran Zəhərlənmə

    Son xəbərlər

    13:19
    Foto

    Qərbi Kaspi Universiteti Azərbaycanda və regionda innovativ təhsil modelinin öncülərindən biridir

    Elm və təhsil
    13:13

    Türkiyə rəsmisi: "Qarabağda binaların orijinallığı qorunaraq bərpa edilib"

    İnfrastruktur
    13:10

    Ömər Bulut: "Azərbaycanlı qardaşlarımıza zəlzələ zamanı etdiklərinə görə həmişə minnətdarıq"

    İnfrastruktur
    13:09

    Hərbi prokurora böyük köməkçi təyin edilib

    Daxili siyasət
    13:06

    Azərbaycan və Misir arasında Hökumətlərarası Komissiyanın yaxın vaxtlarda növbəti iclası keçiriləcək

    Xarici siyasət
    13:06

    Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alışını 7 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    13:05

    Tovuzda 29 yaşlı qadın qətlə yetirilib, həyat yoldaşı şübhəli bilinir

    Hadisə
    13:05

    Barselonada iğtişaşlar zamanı 15 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    13:03

    Gürcüstan XİN ATƏT-ə etiraz notası göndərib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti