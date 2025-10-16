İranda 10 nəfər inhalyasiya səbəbindən zəhərlənib
16 oktyabr, 2025
- 12:52
İranın Rey şəhərində yerləşən Qəniabad meydanında 10 nəfər inhalyasiya səbəbindən (dərman və ya digər maddələrin nəfəs yolu ilə orqanizmə daxil olması) zəhərlənib.
"Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Tehran vilayəti Təcili Tibbi Yardım İdarəsinin rəisi Məhəmməd İsmayıl Tokəli jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O qeyd edib ki, hadisənin dəqiq səbəbi və zərərçəkənlərin vəziyyətinin araşdırılması davam edir.
