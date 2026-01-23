Hakan Fidan: Suriyalı olmayan PKK mənsubları həmin ölkədən çıxarılmalıdır
Region
- 23 yanvar, 2026
- 22:39
YPG bəzən atəşkəsə göstərişlə imza atır, onlar Suriya kürdlərini təmsil edən qruplaşma deyil, bu səbəbdən öz imzalarını poza bilirlər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan NTV televiziya kanalının canlı yayımında deyib.
"YPG müstəqil aktor deyil, təlimat verən mexanizmlər var", - nazir bildirib.
Onun sözlərinə görə, YPG ilə mübarizə ilə yanaşı, suriyalı olmayan PKK üzvlərini də həmin ölkədən çıxarmaq lazımdır.
#Canlı 📡— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 23, 2026
Bakanımız @HakanFidan, NTV'de gündemi değerlendiriyor.
📍İstanbul https://t.co/yZjPgQBV9y
