Hakan Fidan: Qəzzada atəşkəsin davamlı sülhə çevrilməsi üçün səylərimizi davam etdirəcəyik
- 15 yanvar, 2026
- 13:19
Türkiyə Qəzzada atəşkəsin davamlı sülhə çevrilməsi üçün səylərini davam etdirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan yanvarın 15-də keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, Qəzzada baş verən hadisələr 2025-ci ilin ən ağır gündəmini təşkil edib:
"Bu gün qlobal idarəetmə sistemi Qəzzadakı vəziyyətə görə sinifdə qalıb. Biz qarşıdakı dövrdə atəşkəsin davamlı sülhə çevrilməsi üçün səy göstərməyə davam edəcəyik".
Nazir həmçinin bildirib ki, Türkiyə 2025-ci ildə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həlli üçün səy göstərib:
"Eyni zamanda, Suriyanın beynəlxalq arenaya inteqrasiyası da 2025-ci ilin mühüm hadisəsi idi. Hazırda bu ölkədə mübarizə aparacağımız problemlərdən biri də "Suriya Demokratik Qüvvələri" məsələsidir".