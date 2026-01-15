İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Hakan Fidan: Qəzzada atəşkəsin davamlı sülhə çevrilməsi üçün səylərimizi davam etdirəcəyik

    Region
    • 15 yanvar, 2026
    • 13:19
    Hakan Fidan: Qəzzada atəşkəsin davamlı sülhə çevrilməsi üçün səylərimizi davam etdirəcəyik

    Türkiyə Qəzzada atəşkəsin davamlı sülhə çevrilməsi üçün səylərini davam etdirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan yanvarın 15-də keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Qəzzada baş verən hadisələr 2025-ci ilin ən ağır gündəmini təşkil edib:

    "Bu gün qlobal idarəetmə sistemi Qəzzadakı vəziyyətə görə sinifdə qalıb. Biz qarşıdakı dövrdə atəşkəsin davamlı sülhə çevrilməsi üçün səy göstərməyə davam edəcəyik".

    Nazir həmçinin bildirib ki, Türkiyə 2025-ci ildə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həlli üçün səy göstərib:

    "Eyni zamanda, Suriyanın beynəlxalq arenaya inteqrasiyası da 2025-ci ilin mühüm hadisəsi idi. Hazırda bu ölkədə mübarizə aparacağımız problemlərdən biri də "Suriya Demokratik Qüvvələri" məsələsidir".

    Hakan Fidan Türkiyə Qəzza

    Son xəbərlər

    13:54

    Gəncə klubunun prezidenti AFFA İntizam Komitəsinin qərarı ilə razı deyil

    Futbol
    13:47

    IRU-nun baş katibi TIR-i Orta Dəhlizlə tranzitin sürətləndirilməsinin əsas amili adlandırıb

    İnfrastruktur
    13:46

    Türkiyə Estoniya və Rumıniyada qırıcı təyyarələr yerləşdirəcək

    Region
    13:44

    "Sumqayıt"dan ayrılan 45 yaşlı Fuad Niftəliyev Həvəskarlar Liqasında çıxış etməyi düşünür

    Komanda
    13:43

    Rusiya Ukraynaya növbəti dəfə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    13:41

    "Xalq Bank"ın xalis mənfəəti 7 % azalıb

    Maliyyə
    13:32

    "Anglo Asian Mining" Azərbaycanda qızıl hasilatını 2 dəfəyə yaxın artırıb

    Biznes
    13:30

    "Araz-Naxçıvan"ın kapitanı: "Demçenko topla oyuna, ötürmələr və taktika üzərində işləməyə üstünlük verir"

    Futbol
    13:25
    Foto

    Fərid Qayıbov IV Avropa Oyunları Koordinasiya Komissiyasının iclasında iştirak edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti