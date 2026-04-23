    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Gürcüstan və Ermənistan müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Region
    • 23 aprel, 2026
    • 13:33
    Gürcüstan və Ermənistan müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Gürcüstan və Ermənistan müdafiə sahəsində əməkdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyanla görüşünün yekunlarına dair "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Müdafiə sahəsində Gürcüstan-Ermənistan əməkdaşlığının inkişafını müzakirə etdik və təhlükəsizlik sahəsində dəyişən regional vəziyyət barədə fikir mübadiləsi apardıq", - o bildirib.

    İrakli Kobaxidze Suren Papikyan Gürcüstan Ermənistan
    Грузия и Армения обсудили развитие сотрудничества в сфере обороны
    Georgia, Armenia discuss defense cooperation

