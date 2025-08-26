Haqqımızda

Gürcüstan əhalisinin sayı açıqlanıb

Gürcüstan əhalisinin sayı açıqlanıb Gürcüstanın əhalisi 2024-cü il noyabrın 14-nə olan məlumata görə 3 milyon 914 min nəfər təşkil edib.
Region
26 avqust 2025 11:46
Gürcüstan əhalisinin sayı açıqlanıb

Gürcüstanın əhalisi 2024-cü il noyabrın 14-nə olan məlumata görə 3 milyon 914 min nəfər təşkil edib.

“Report”un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Milli Statistika Xidməti (Geostat) ilkin siyahıyaalma nəticələrinə istinadla məlumat yayıb.

Rəsmi açıqlamaya görə, əhalinin 2 milyon 78 mini (53 faiz) qadınlar, 1 milyon 836 mini (47 faiz) isə kişilərdir. Siyahıyaalma nəticəsində müəyyən olunub ki, ölkə əhalisinin ən azı 93,4 faizi (3 milyon 657 min nəfər) Gürcüstan vətəndaşları, 6,6 faizdən çoxu isə daimi yaşayan əcnəbilərdir.

Geostat bildirir ki, 2024-cü il Əhali və Kənd Təsərrüfatı Siyahıyaalması noyabrın 14-dən dekabrın 31-dək aparılıb. Məlumatların toplanması iki mərhələdə həyata keçirilib – əvvəlcə özünü qeydiyyat (CAWI), daha sonra isə kompüterlə fərdi müsahibə üsulu (CAPI) tətbiq olunub.

İlkin nəticələr 2025-ci il iyunun 25-də dərc edilib və rayonlar, bələdiyyələr, cinslər, həmçinin şəhər və kənd yaşayış məntəqələri üzrə ümumi məlumatları əhatə edir. Siyahıyaalmanın yekun nəticələri isə 2026-cı ilin iyununda açıqlanacaq.

