Ermənistan TŞ katibi Simonyanın Bakıya səfərini şərh etməyib
Region
- 22 sentyabr, 2025
- 13:04
Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Andranik Simonyanın Bakıya səfərini şərh etməyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, A.Simonyan səfərin nəticələrini buna ehtiyac olduqda təqdim edəcək.
A.Qriqoryan özünün Bakıya səfərinin mümkün olub-olmaması ilə bağlı suala "Belə müzakirələr aparılmır" deyə cavab verib.
Son xəbərlər
14:18
Ötən həftə 1130,6 ha ərazi minalardan təmizlənibDaxili siyasət
14:12
Bakı sakini Qaxda qoz ağacından yıxılaraq ölübHadisə
14:12
Foto
Qobustanda Aqrar Biznes Festivalı və toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilibASK
14:11
Foto
Növbəti köç Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
13:58
Məhkəmədə Malıbəyli və Quşçular kəndlərinə hücumla bağlı sənədlər elan edilibHadisə
13:56
Lu Mey: "Orta Dəhlizlə Çin-Avropa ekspress marşrutunun işə salınması daşımalarda artıma təkan verib"İnfrastruktur
13:56
Baş həkim: Qarabağ Universitetinin klinikası həm təhsil, həm də tibbi xidmət müəssisəsi olacaqElm və təhsil
13:54
Orxan Zeynalov: "TRIPP regionda enerji əlaqələrinin xarakterini dəyişəcək"Energetika
13:52